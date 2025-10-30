Тамбовская прокуратура требует с местной компании 148 млн за ущерб почвам

Прокуратура Тамбовской области обратилась в региональный арбитраж с иском к местному ООО «Горняк». В заявлении надзорное ведомство требует взыскать ущерб за порчу земли в Тамбовском округе. Эту информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили представители истца. По данным картотеки арбитражных дел, размер требований составляет 148,4 млн руб. Заседание по делу назначено на 11 ноября.

Как отметили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, в апреле специалисты ведомства взяли необходимые образцы с земельного участка, на котором компания добывала песок, глину и другие полезные ископаемые. В итоге, согласно результатам исследований, зафиксирована порча и деградация почв на площади 8,8 га.

Источник «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах сомневается, что из-за порчи земли уже возбуждено уголовное дело. В УМВД по региону получить оперативный комментарий не удалось.

По данным сервиса Rusprofile.ru, ООО «Горняк» зарегистрировано в Тамбовской области в июле 1999 года. Основной вид деятельности — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. Уставный капитал — 21 тыс. руб. Директором и учредителем является Владимир Еремеев. Выручка общества за 2024 год составила 18 млн руб., чистая прибыль — 277 тыс. руб.

Кабира Гасанова