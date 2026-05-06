Орловскую компанию заставили устранить последствия порчи более 3 га земли

Орловский районный суд обязал ООО «Калита» восстановить плодородие сельскохозяйственного участка в Орловской области. Решение принято по иску прокуратуры после выявленных нарушений при использовании земли, сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Нарушения были зафиксированы в мае 2025 года в ходе выездной проверки управления контролирующего органа. Речь идет об участке площадью около 3,1 га в Орловском районе, где арендатором выступает ООО «Калита». По данным ведомства, на 1,9 га был снят плодородный слой почвы, еще 1,2 га оказались перекрыты нижележащими породами.

Материалы проверки были направлены в прокуратуру, которая возбудила административное дело о порче земель (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ). Должностное лицо компании оштрафовали на 10 тыс. руб.

Еще надзорный орган обратился в суд с требованием обязать арендатора провести рекультивацию нарушенных земель. В апреле суд удовлетворил иск в полном объеме. В соответствии с решением ООО «Калита» должно за собственный счет восстановить участок по проекту, прошедшему государственную экологическую экспертизу, а также компенсировать причиненный окружающей среде ущерб.

До этого Россельхознадзор обнаружил в регионетри фантомные организации, которые занимались приемом, хранением, переработкой и реализацией молочной продукции. По их адресам обнаружились строения, не позволяющие осуществлять эту работу в заявленных объемах.

Анна Швечикова