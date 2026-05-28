Бывший владелец гипермаркетов «О’кей» сменит название на «Группа ДА»

Собрание акционеров O’key Group S.A. (группа компаний «О'Кей», прежде владела сетью одноименных гипермаркетов) одобрило смену наименования юридического лица на МКПАО «Группа ДА», сообщили в пресс-службе компании. До перерегистрации группы из Люксембурга в Россию компания продолжит носить прежнее название.

«Планируется, что после завершения процедуры редомициляции O’KEY GROUP S.A. в соответствии с российским законодательством станет международной компанией в форме публичного акционерного общества (МКПАО) “ГРУППА ДА” (DA GROUP IPJSC)», — указано в заявлении.

В конце марта 2025 года акционеры ритейлера одобрили редомициляцию (перерегистрацию юрлица) из Люксембурга на остров Октябрьский в Калининградской области. В ноябре того же года группа закрыла сделку по продаже менеджменту одноименной сети гипермаркетов. Группа сохранила за собой сегмент дискаунтеров «ДА!».