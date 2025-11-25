Группа «О'Кей» продала сеть гипермаркетов менеджменту

Группа компаний «О'Кей» сообщила о завершении сделки по продаже менеджменту одноименной сети гипермаркетов. ООО "О'Кей" (операционная компания сети гипермаркетов) перешла ООО «РБФ Ритейл», принадлежащее команде менеджмента.

В периметр сделки вошли магазины «О'Кей», онлайн-платформа, товарные знаки, логистическая инфраструктура, а также «прочие материальные и нематериальные активы, относящиеся к бизнес-сегменту гипермаркетов». Сейчас соответствующие изменения вносят в ЕГРЮЛ.

Группа «О'Кей» сохранит за собой сегмент дискаунтеров «ДА!», эта сеть продолжит работу в России. Сумма сделки и другие параметры не раскрываются.

В конце марта акционеры ритейлера O’Key Group S.A. (сеть гипермаркетов «О'Кей») одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию на остров Октябрьский в Калининградской области. В октябре Федеральная антимонопольная служба России согласовала сделку по продаже сети гипермаркетов менеджменту компании.