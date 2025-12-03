Госдолг в новой номинации

Минфин разместил дебютные облигации в юанях, планы о которых вынашивал более десяти лет. Инвесторы проявили высокий интерес к предложенным бумагам, в результате суммарный объем двух выпусков составил 20 млрд CNY. Эмитент таким образом привлек более дешевое по сравнению с рублевыми выпусками финансирование, а также обеспечил долговой рынок бенчмарком. Это дает возможность корпоративным эмитентам выпускать более длинные бумаги. Вместе с тем эксперты ожидают небольшого роста доходности и снижения котировок в этом сегменте после размещения госбумаг.

2 декабря Минфин закрыл книгу заявок по двум выпускам юаневых облигаций. Объем выпуска с погашением в феврале 2029 года составил 12 млрд CNY, с погашением в июне 2033 года — 8 млрд CNY. При этом эмитент заметно снизил стоимость привлечения: по короткой бумаге с первоначальных 6,25–6,5% до 6% годовых, по длинной бумаге — с 7,5% до 7% годовых. Техническое размещение на Московской бирже состоится 8 декабря.

По данным источника “Ъ” на финансовом рынке, суммарный спрос на оба выпуска превысил 30 млрд CNY. Министр финансов Антон Силуанов, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», также заявил, что спрос оказался выше ожиданий, причем, по его данным, был смещен в сторону более короткого выпуска.

При этом интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, от портфельных управляющих и банков до частных инвесторов. Как отмечает один из портфельных менеджеров, из-за высокого номинала в 10 тыс. юаней ограничивается доступность для частных инвесторов. Однако для состоятельных клиентов и тех, кто держит сбережения в юанях, это может стать альтернативой валютному депозиту. «Не было разве что НПФ, которые не могут брать на себя валютный риск»,— отмечает собеседник “Ъ” на долговом рынке. «Это первый суверенный валютный выпуск облигаций за последние пять лет, а также его срочность превышает доступные выпуски корпоративных бумаг»,— указывает один из портфельных управляющих. Поддержало интерес инвесторов предстоящее на этой неделе погашение замещающих облигаций Минфина объемом €1,35 млрд.

Интерес вызван как уровнем ставки, так и уникальностью продукта. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, установленные эмитентами купоны соответствуют доходности в размере 6,1% и 7,12% годовых, что предполагает премию к справедливому уровню в 50–60 базисных пунктов (б. п.). «В настоящее время юаневые облигации первого эшелона торгуются с доходностью 6,42–7,42% годовых при дюрации всего 0,9–1,9 года (при дюрации госбумаг соответственно 2,98 и 5,95 года)»,— отмечает эксперт.

Планы размещения госбумаг, о которых стало известно месяц назад, пока не оказали заметного влияния на вторичный рынок юаневого корпоративного долга. По оценке господина Ермака, за последнюю неделю доходность таких бумаг изменилась разнонаправленно — от –55 б. п. до +78 б. п. Индекс средней доходности облигаций в юанях, рассчитываемый Московской биржей, в последние две недели оставался в диапазоне 6,2–7,1% годовых. Сумма размещения также была невелика, ранее некоторые эмитенты размещали облигации на 15–20 млрд CNY. Поэтому, как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, влияние на цены будет небольшое и краткосрочное. «Появление суверенного бенчмарка приведет к переоценке этого сегмента: доходности корпоративных выпусков могут вырасти, облигации — просесть в цене»,— считает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев.

Вместе с тем размещение юаневых госбумаг позволит снизить объем предложения рублевых ОФЗ, что потенциально снизит стоимость заимствований для бюджета, считают участники рынка. С начала года Минфин разместил на внутреннем рынке такие бумаги почти на 6,5 трлн руб. С учетом почти 200 млрд руб. выручки от юаневых ОФЗ для выполнения годового плана остается лишь 300 млрд руб., по 75 млрд руб. в неделю. Кроме того, размещение валютных бумаг, как указывает директор по инвестициям General Invest Димитрий Резепов, позволит не подвергать себя значительному валютному риску, учитывая почти стопроцентную долю расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем.

Кроме того, выпуск суверенных облигаций в юанях задал корпоративному сектору ориентир на безрисковой кривой доходностей. Как отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров, это своего рода ориентир «для более точного определения кредитных спредов как для заемщиков, так и для инвесторов». Поэтому участники рынка ожидают появления более длинных корпоративных юаневых облигаций. «Формирование на рынке 7,5-летнего ориентира позволит и корпоративным эмитентам сегмента ААА удлинить свой долг»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. По мнению господина Джабарова, следующим этапом для Минфина станет размещение пятилетнего выпуска для формирования полноценной кривой доходности. Однако, как отмечают два источника “Ъ” на рынке, до конца 2025 года размещения таких бумаг ждать не стоит.

Виталий Гайдаев