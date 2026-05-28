ТПП сообщила о росте налоговой задолженности бизнеса Ростовской области после реформы

После изменений налогового законодательства у части малого бизнеса Ростовской области начала расти задолженность по налогам. Об этом вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова сообщила на организованной «Ъ-Ростов» конференции «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста».

По ее словам, многие предприниматели оказались психологически и организационно не готовы к масштабной перестройке налоговой системы и переходу к более сложным моделям учета.

«Отката назад уже не будет и легче не станет. Предпринимательскому сообществу придется принять новые правила как долгосрочную реальность»,— отметила госпожа Абдулазизова.

Как пояснила представитель ТПП, значительная часть малого бизнеса долгие годы работала в условиях льготных режимов, дешевых кредитов и упрощенного налогообложения. Введение НДС для части компаний и усиление цифрового контроля со стороны государства стали для предпринимателей серьезным стрессом.

По словам Светланы Абдулазизовой, особенно остро бизнес столкнулся с нехваткой квалифицированных бухгалтерских кадров. Массовый переход на новые правила учета резко увеличил спрос на специалистов, которых сейчас недостаточно на рынке.

«Нам рассказывали, что бухгалтеров заменит искусственный интеллект. Жизнь показала обратное»,— подчеркнула она.

В ТПП также отмечают, что часть предпринимателей, пытаясь снизить расходы, пользуется услугами сомнительного аутсорсинга, что впоследствии приводит к претензиям со стороны налоговых органов и дополнительным финансовым рискам.

Роман Лаврухин