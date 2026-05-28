На Ставрополье увеличили выплаты пострадавшим от ЧС

Дума Ставропольского края приняла поправки в региональное законодательство, предусматривающие увеличение выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Согласно изменениям, размер единовременной материальной помощи на одного пострадавшего увеличен с 30 тыс. до 50 тыс. руб. Компенсация за частичную утрату имущества вырастет со 100 тыс. до 150 тыс. руб., а при полной утрате имущества — с 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань заявил, что новые нормы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 10 мая 2026 года.

«Компенсации в новом увеличенном объеме получат все, кто столкнулся с последствиями недавней непогоды»,— отметил господин Великдань.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о продлении режима повышенной готовности, введенного 24 мая из-за сильных дождей и угрозы паводков.

По данным регионального ГУ МЧС, штормовое предупреждение в крае действует с 13 мая. До 29 мая в регионе ожидаются сильные дожди, град и ветер, а на реке Калаус прогнозируется дальнейший подъем уровня воды до опасных отметок.

Из-за непогоды в ряде округов края возникли сложности с транспортным сообщением. В Апанасенковском округе был подтоплен мост возле села Воздвиженское, а в Кочубеевском округе поток воды частично повредил дорогу на подъезде к хутору Стародворцовский. На федеральной трассе «Кавказ» возле Минеральных Вод движение осуществляется с ограничениями после выхода воды на проезжую часть.

Валерий Климов