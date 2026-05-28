«Нижегородского мажора» лишили водительских прав и оштрафовали

Нижегородский райсуд на год и 11 месяцев лишил водительских прав 21-летнего сына сооснователя ГК «Луидор» Сергея Корнилова и оштрафовал его на 45 тыс. руб. за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения после ДТП, которое он устроил 20 мая на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Как писал «Ъ-Приволжье», пьяный Сергей Корнилов за рулем Mercedes-AMG выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia и Nissan. После аварии он фотографировался на капоте разбитой машины, а затем продолжил выпивать в ресторане на Верхневолжской набережной. Также в соцсетях он оскорблял подписчиков.

В отношении Сергея Корнилова расследуется уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ об опасном вождении. 26 мая суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде запрета выходить ночью из дома, пользоваться средствами связи и посещать увеселительные заведения, в которых продают алкоголь. На следующий день суд назначил ему десять суток ареста за мелкое хулиганство: он ругался матом в ресторане в присутствии других посетителей.

Владимир Зубарев