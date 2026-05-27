«Нижегородского мажора» довезли до ареста

В Нижнем Новгороде суд приговорил к 10 суткам административного ареста 21-летнего Сергея Корнилова, сына скончавшегося в 2024 году соучредителя ГК «Луидор». На своем автомобиле Корнилов-младший в состоянии алкогольного опьянения устроил крупное ДТП, после чего отказался от медицинского освидетельствования и продолжил выпивать с друзьями, нарушая общественный порядок. По факту ДТП возбуждено уголовное дело об опасном вождении, а вызывающее поведение молодого человека стало поводом для административного взыскания. На суде Сергей Корнилов и защита пытались объяснить его поведение стрессом и влиянием алкоголя. Суд это не убедило. В довершение ко всему нарушителя планируют лишить водительских прав.

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 27 мая рассмотрел очередное дело 21-летнего Сергея Корнилова-младшего, сына и наследника скончавшегося в 2024 году соучредителя ГК «Луидор» Сергея Корнилова. Как писал «Ъ», 20 мая молодой человек в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП на Похвалинском съезде. На своем автомобиле он выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с двумя машинами. Сфотографировавшись на разбитом Mercedes и выложив фото в соцсети, Корнилов отправился в ресторан, чтобы дальше выпивать с друзьями. В это же время он общался со своими подписчиками в соцсетях, рассказывал, что, называя «нищетой» аудиторию, которая не может позволить себе дорогие машины, заявляя, что «мажоры не умирают» и что никто ответственности за аварию не понес, потому что «Россия же…».

В ресторан к Сергею Корнилову и его друзьям приехали журналисты. У одной девушки он отнял и выкинул сотовый телефон, после чего съемочная группа программы «Кстати» нашла виновника ДТП спящим на летней веранде ресторана, параллельно вступив в конфликт с его выпившим другом.

После того, как информация о ДТП и поведении Сергея Корнилова получила широкую огласку, его задержали, поместили в ИВС и возбудили уголовное дело за опасное вождение. На время следствия суд запретил фигуранту, признавшему вину, посещать бары и рестораны, управлять автомобилем и пользоваться интернетом. Родственники Корнилова решили отправить его в реабилитационный центр.

Расследованием уголовного дела занимается полиция, но глава СКР Александр Бастрыкин уже поднял вопрос о передаче материалов в его ведомство.

Позже Сергей Корнилов вновь был задержан и в наручниках доставлен в суд, где 27 мая рассматривалось административное дело о мелком хулиганстве. Поводом для этого стало его поведение в ресторане, где он скандалил и ругался матом в присутствии других посетителей. В суде задержанный рассказал, что учится на третьем курсе Российского госуниверситета правосудии, где изучает судебную и прокурорскую деятельность.

Он не стал оспаривать предъявленные ему обвинения, но заявил, что «направленной на других людей агрессии» у него не было.

По поводу нецензурной брани Корнилов заявил, что использовал ее только при общении с другом, которого также арестовали на восемь суток по статье о мелком хулиганстве. Также подсудимый сообщил, что уже начал лечение от алкоголизма в специальном реабилитационном центре.

Его адвокат Светлана Долгова просила суд проявить гуманность и ограничиться штрафом. Она приобщила благодарность от детдома, которому помог Сергей Корнилов, и связала его «нервный срыв» со стрессом после смерти отца два года назад. По словам госпожи Долговой, нижегородский предприниматель умер в другой стране у ее подзащитного на руках. Из речи адвоката следовало, что именно 19-летний Корнилов-младший занимался вопросами по доставке тела отца на родину и организацией похорон.

Сам обвиняемый больше молчал, игнорируя попытки тележурналистов подарить ему книгу Дениса Фонвизина «Недоросль».

Судья Дмитрий Нестеров, допросив в качестве свидетеля участкового и официанта из ресторана, принял решение назначить Сергею Корнилову 10 суток административного ареста. После оглашения решения суда Сергею Корнилову вновь надели наручники и увели из зала заседаний.

Он должен вернуться в суд 28 мая. Будет рассматриваться вопрос о лишении его водительских прав и наказании за невыполнение требований сотрудников ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования.

Иван Сергеев