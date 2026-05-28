В ОДКБ предупредили о негативном влиянии конфликта на Ближнем Востоке на Кавказ

Ситуация в Кавказском регионе может осложниться из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков на Международном форуме по безопасности.

Господин Масадыков отметил, что ситуация на Кавказе начала улучшаться на фоне укрепления отношений между Арменией и Азербайджаном. «Анализ развития обстановки в этом регионе показывает, что конфликт на Ближнем Востоке и рост влияния Евросоюза и США на регион могут сделать обстановку более сложной»,— добавил генсекретарь ОДКБ (цитата по «Интерфаксу»).

Таалатбек Масадыков выразил обеспокоенность ситуацией в Восточноевропейском регионе, у западных границ ОДКБ, из-за военной активности и укрепления НАТО. «Глобальные военные расходы в 2025 году, согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, достигли $2,9 трлн. Особенно большой рост расходов на военные нужды отмечается в Европе»,— отметил господин Масадыков.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля. Сейчас между сторонами действует перемирие. Американская и иранская стороны работают над мирным соглашением для разрешения конфликта. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен переговорным процессом с Ираном и намекнул на возобновление боев. Сегодня стороны обменялись ударами.