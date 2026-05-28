Диана Шнайдер вышла в третий круг Roland Garros

23-я ракетка мира Диана Шнайдер пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). В матче второго раунда она обыграла американку Маккартни Кесслер, занимающую 48-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Шнайдер

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Диана Шнайдер

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Встреча, продолжавшаяся 1 час 39 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1. За выход в четвертый круг Диана Шнайдер сыграет с 65-й ракеткой мира украинкой Александрой Олейниковой. Матч состоится 29 мая.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд соревнований составляет €61,7 млн. В прошлом году победительницей в женском одиночном разряде стала американка Коко Гауфф.

Теннисистка Диана Шнайдер о нынешнем этапе своей карьеры — в интервью «Ъ».

Таисия Орлова