Банк России сообщил об охлаждении рынка труда в Ростовской области

Банк России фиксирует постепенное охлаждение рынка труда в Ростовской области на фоне замедления деловой активности и жестких денежно-кредитных условий. Об этом управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева сообщила на организованной «Ъ-Ростов» конференции «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста».

По ее словам, если еще год назад кадровый дефицит воспринимался бизнесом как одна из ключевых проблем, то сейчас компании начали осторожнее подходить к найму новых сотрудников.

«Предприниматели стараются избегать сокращений персонала, опасаясь, что в случае нового витка роста снова столкнутся с невозможностью найти сотрудников»,— отметила госпожа Леонтьева.

В ЦБ также отмечают, что часть компаний переходит к режимам неполной занятости, стремясь сохранить кадровый состав в условиях замедления экономики и роста издержек.

Как пояснила представитель регулятора, экономика постепенно выходит из фазы перегрева, однако денежно-кредитные условия остаются достаточно жесткими для устойчивого снижения инфляции.

Участники рынка отмечают, что ситуация на рынке труда начинает меняться после нескольких лет острого кадрового дефицита. На фоне высокой стоимости кредитов и более осторожного потребительского спроса бизнес стал внимательнее относиться к расширению штата и чаще концентрируется на повышении производительности труда и автоматизации процессов.

Роман Лаврухин