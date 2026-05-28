ВТБ продаст «Галс-Девелопмент» и офис «Открытия» в начале июня

Группа ВТБ (MOEX: VTBR) рассчитывает закрыть сделку по продаже девелоперской компании «Галс-Девелопмент» и бывшего офиса банка «Открытие» на Летниковской улице в начале июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя президента — председателя правления группы ВТБ Дмитрия Пьянова.

По его словам, продажа пока не завершена, но процесс идет по плану, а подписание с последующей регистрацией по этим активам ожидается в начале июня. Они являются самыми оперативными к реализации среди непрофильных активов группы.

«Ъ» писал, что ВТБ намерен продать «Галс-Девелопмент» после майских праздников. Одним из претендентов на покупку называли компанию «Страна Девелопмент». Газета «Ведомости» писала, что интерес к покупке «Галс-Девелопмент» также проявляла девелоперская Sezar Group.