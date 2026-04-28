«Страна Девелопмент» стала претендентом на покупку «Галс-Девелопмент» у ВТБ

Одним из претендентов на покупку застройщика «Галс-Девелопмент» у ВТБ (MOEX: VTBR) стала компания «Страна Девелопмент». Об этом сообщили «Ъ» два источника на рынке недвижимости. Первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов говорил, что кредитная организация планирует продать актив после вторых майских праздников.

«Страна Девелопмент» основана в 2008 году в Тюмени. Занимается строительством в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. По данным ЕРЗ.РФ, компания занимает десятое место в списке крупнейших застройщиков России.

ВТБ стал основным владельцем «Галса» в 2009 году. Девелопер занимается строительством коммерческой и жилой недвижимости, в его портфеле находятся активы общей площадью около 3,7 млн кв. м. В «Метриуме» оценивают стоимость всего портфеля «Галса» в 50 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Банк уходит со стройки».