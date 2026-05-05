«Размороженные» дома в Курской области восстановят на федеральные деньги

Жилые дома в приграничных районах Курской области, где после отъезда владельцев было разморожено отопление, официально признают поврежденными. О соответствующих изменениях, внесенных в постановление правительства РФ, 5 мая сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Нововведение касается домов, оставленных курянами в августе 2024 года из-за вторжения ВСУ. Такие дома не получили прямых повреждений, но пришли в негодность из-за отсутствия тепла. Новые правила распространяют на них федеральные меры поддержки — по аналогии с жильем, пострадавшим непосредственно во время атак.

Господин Хинштейн отметил, что оставленное жилье обследуют специальные комиссии. Если дом признают непригодным для жизни, собственник получит сертификат. Если комиссия определит, что его можно отремонтировать, то из федерального бюджета выделят средства из расчета 9 тыс. руб. за квадратный метр, как и для объектов, поврежденных ударами ВСУ.

В середине апреля «Ъ-Черноземье» писал о внесении в постановление правительства РФ изменений, которые позволяют выдавать сертификаты за утраченное жилье в приграничье долевикам — соразмерно их доле и вне зависимости от права на сертификат других собственников.

Кабира Гасанова