Более 10 тыс. предпринимателей Ростовской области перешли на АУСН

В Ростовской области более 10 тыс. предпринимателей и компаний перешли на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) с начала 2026 года. Об этом заместитель начальника отдела камерального контроля УФНС России по Ростовской области Анна Ковалева сообщила на организованной «Ъ-Ростов» конференции «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста».

«Режим нацелен на упрощение ведения бизнеса и снижение налоговых издержек, так как часть налогового администрирования перенесена на налоговый орган»,— отметила госпожа Ковалева.

По ее словам, новая система предусматривает автоматический расчет налога на основе данных контрольно-кассовой техники, банков, электронных площадок и цифрового профиля налогоплательщика. Предпринимателю остается только оплатить начисленный налог.

Как сообщили в УФНС, по состоянию на 22 мая к информационному обмену с налоговой службой уже подключены 40 банков. Они передают сведения о движении денежных средств и классификации операций.

«Налоговый орган уведомляет налогоплательщика о сумме налога, налоговой базе и сумме убытка»,— пояснила Анна Ковалева.

В налоговой службе считают, что рост числа пользователей АУСН свидетельствует о постепенном переходе бизнеса к цифровым форматам взаимодействия с государством. Одновременно усиливается автоматизация контроля за расчетами и налоговой отчетностью.

Участники рынка отмечают, что интерес бизнеса к АУСН связан не только с упрощением отчетности, но и с дефицитом квалифицированных бухгалтерских кадров, который усилился после изменений налогового законодательства и расширения требований к налоговому учету.

Роман Лаврухин