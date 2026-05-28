Мультимедийный концерт о Ван Гоге, кукольный спектакль, триллер с Марком Эйдельштейном

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посмотреть спектакли и киноновинки, посетить концерты и мастер-класс по вязанию крючком. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

В Государственном концертном зале в Нальчике 29 мая в 19:00 пройдет концерт «Музыкальный калейдоскоп». Будет играть симфонический оркестр под управлением дирижера, заслуженного артиста РФ Петра Темирканова. В программе — сочинения современных композиторов: Найджела Хесса, Мурата Кабардокова, Игоря Растеряева и других.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

В Черкесске в амфитеатре «Зеленый остров» в субботу, 30 мая в 19:00 выступит Рустам Нахушев, также известный как Enrasta. Это молодой и амбициозный кавказский исполнитель, который сам пишет тексты к своим песням.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (6+)

В Ставрополе в ресторане «Парк культуры» 30 мая в 18:00 начнется открытие летнего сезона. Посетителей ждут сеты разных диджеев и выступление SLAVAMARLOW, исполнителя хитов «Ты горишь как огонь», «Снова я напиваюсь», «По глазам».

Стоимость билетов — 1200 руб. (18+)

31 мая в 18:00 в музыкальном театре Нальчика пройдет концерт «Хит-рок симфони». Симфонический оркестр и вокалисты исполнят культовые рокхиты. В концерте принимает участие Аскер Бербеков из Кабардино-Балкарии, победитель шоу «Голос». Он исполнит самые пронзительные рокбаллады, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

29 мая в 16:00 в районном доме культуры в поселке Эркен-Шахар (КЧР) покажут спектакль «Янбийкеш» по мотивам исторической песни «Елкилдек батыр сазы». Действие разворачивается во времена Джанибек Хана, во время войны с манжи, главная героиня — дочь простого воина Янбийкеш сама приняла решение отправиться на войну, чтобы защищать родину. На поле битвы она встретила храброго батыра Елкилдека.

Стоимость билетов — 500 руб. (16+)

30 мая в 11:00 театр кукол в Махачкале покажет спектакль «Мамины сказки». Эта постановка по одноименному сборнику сказок дагестанской писательницы Наиры Алидес. «Сказочная история не только развлечет и погрузит в мир фантазий, но и научит ценным урокам жизни», — сказано в описании представления.

Стоимость билетов — 350 руб. (0+)

31 мая в 13:00 в филармонии Карачаево-Черкесской республики пройдет показ музыкального спектакля «Как Иван природу спасал». Музыкальная сказка рассказывает об экологических проблемах, существующих в реальной жизни, и учит правильному отношению к природе, сочувствию ко всему живому и умению видеть красоту природы в разных ее формах и проявлениях.

Стоимость билетов — 500 руб. (0+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели – триллер «Пропасть» режиссера Алексея Ионова с Марком Эйдельштейном в главной роли. В центре сюжета фильма Даша и Саша — счастливые молодожены. Свадебное путешествие и прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса должны стать началом их новой жизни. Но судьба вносит свои коррективы. Пилотом оказывается Артем — бывший Даши. Когда самолет терпит крушение, троим приходится прыгать без подготовки.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

Еще одна премьера этой недели – спортивная комедия Антони Марсьяно «Мечтать не вредно». Случай сводит двоих парней, чья жизнь полна неудач и неустроенности: один работает продавцом магазине, другой убирает аэропорт. Но их объединяет одна страсть — баскетбол. Не имея ни связей, ни денег они решают стать спортивными агентами. Мир больших денег и амбициозной мечты придется брать штурмом, главное — чтобы хватило смекалки, упорства, веры себя и отличного чувства юмора.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

В ставропольском кинотеатре «Синема Парк Космос» 31 мая в 16:00 пройдет показ культового произведения Квентина Тарантино «Убить Билла: Кровавое дело целиком». По сюжету в беременную наемную убийцу по кличке Черная Мамба во время бракосочетания стреляет человек по имени Билл. Но голова у женщины оказалась крепкой — пролежав четыре года в коме, бывшая невеста приходит в себя. Она горит желанием найти предателей.

Стоимость билетов — 500 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

29 мая в 11:00 в Махачкале в досуговом центре «Пространство» пройдет мастер-класс «Цветочек. Вязание крючком для начинающих».

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

31 мая в 18:00 во дворце детского творчества в Ставрополе пройдет мультимедийный концерт «Ван Гог. Симфония жизни». «Это путешествие по ключевым периодам жизни и творчества Ван Гога — от Парижа до Арля и последних дней в Овере. Живой ансамбль, эмоциональная музыка Эйнауди и Рихтера, художественные истории и визуальные образы помогают прожить путь художника — его поиски, вдохновение и внутреннюю борьбу»,— описывают мероприятие организаторы. В программе принимает участие оркестр, концерт сопровождается визуальными образами, основанными на живописи Ван Гога.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (12+)

