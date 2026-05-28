ООН включила учреждения Израиля в черный список причастных к сексуальному насилию в войнах

ООН включила израильские учреждения, в том числе Управление тюрем Израиля, в черный список организаций, причастных к сексуальному насилию в зонах конфликтов. Об этом заявил постпред Израиля при ООН Дани Данон.

В черный список ООН входят «Хамас» и многие другие террористические группировки. «У каждого, кто способен включить Израиль в один и тот же список с террористами и насильниками из "Хамас", отсутствует чувство морали»,— заявил господин Данон.

Ранее The New York Times опубликовала статью о сексуальном насилии над палестинскими заключенными со стороны израильских солдат и поселенцев. Статья вызвала активные споры, а правительство Израиля даже распорядилось подать иск к газете за диффамацию.

Яна Рождественская