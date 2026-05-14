Израиль подает в суд на NYT за статью о сексуальном насилии над палестинцами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел страны Гидеон Саар дали указание подать иск к газете The New York Times за диффамацию. Информация об этом появилась на официальном сайте офиса израильского премьер-министра. Причиной иска стала публикация статьи, которая названа в сообщении «самой чудовищной и извращенной ложью, когда-либо публиковавшейся против Государства Израиль в современной прессе».

Речь идет об опубликованной три дня назад колонке ветерана The New York Times Николаса Кристофа, в которой он рассказал о сексуальном насилии над палестинскими заключенными со стороны израильских солдат и поселенцев. Она основана на интервью с 14 пострадавшими мужчинами и женщинами. Автор заявлял, что сексуальное насилие стало одной из «стандартных оперативных процедур» и «основным элементом жестокого обращения» с палестинскими заключенными.

Комментируя реакцию Израиля на опубликованные данные, газета заявила, что настаивает на их правдивости. По словам представителя газеты, которые были опубликованы в X, «рассказы 14 мужчин и женщин, которых он опросил, были, насколько это возможно, подтверждены другими свидетелями и людьми, которым жертвы рассказали о происшедшем, включая членов семей и юристов».

Колонка господина Кристофа вышла за день до публикации в Израиле масштабного расследования использования сексуального насилия во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Николай Зубов