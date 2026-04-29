Содержание дорог в Белгородской области региональные власти оценили в 420 млн

Областное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» объявило шесть аукционов на содержание дорог в регионе. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 419,7 млн руб. Это следует из документации тендеров.

Согласно контрактам, подрядчикам предстоит содержать 123 дороги в Белгородском, Ивнянском, Красненском, Грайворонском и Краснояружском округах Белгородской области. Их общая протяженность составляет 865,7 км.

Победителям тендеров предстоит устранение деформаций и повреждений дорожных покрытий, заливка трещин и ликвидация колей, ремонт искусственных сооружений, содержание и замена дорожных знаков, ограждений, светофоров и линий электроосвещения, нанесение разметки, уборка остановок и автопавильонов, а также озеленение территории.

Источник финансирования — областной бюджет. Завершить работы по контрактам необходимо до 30 июня 2027 года. Гарантийный срок составляет от трех месяцев до десяти лет.

Заявки на аукционы принимаются до 5–7 мая, итоги подведут 7–12-го.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что на содержание дороги М-2 «Крым» в Белгородской области выделяют 225,3 млн руб.

