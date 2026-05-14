Комитет Госдумы одобрил право регионов вводить запрет на продажу вейпов

Члены комитета Государственной Думы РФ по экономической политике поддержали поправки о предоставлении регионам права вводить временный запрет на розничную продажу вейпов. Такое право планируется предоставить с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года, сообщает РИА Новости.

Председатель комитета Максим Топилин напомнил, что ранее было соответствующее поручение президента РФ в ответ на обращение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. По словам Максима Топилина, пятилетний период выбран для того, чтобы «посмотреть, что это даст с точки зрения поступлений, настроений ..., контроля».

Директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков Минфина РФ Никита Золкин пояснил, что по сути это — экспериментальный режим, по результатам которого определится, надо ли на федеральном уровне вводить такой запрет или он будет признан слишком жесткой мерой.

Как писал «Ъ-Приволжье», федеральный законопроект в первой редакции касался лицензирования деятельности по оптовой и розничной торговле табачной и никотиносодержащей продукцией. Власти Нижегородской области осенью 2025 года внесли поправку о запрете розничной продажи вейпов в регионе с 1 марта 2026 года по конец 2030 года.