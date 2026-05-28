Банк России сообщил о снижении деловой активности в Ростовской области

В мае 2026 года показатели бизнес-климата снизились практически во всех отраслях экономики Ростовской области. Об этом управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева сообщила на организованной «Ъ-Ростов» конференции «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста».

«Краткосрочные ожидания компаний хоть и стали более сдержанными, но по-прежнему носили позитивный характер. Особенно ожидания по выпуску в сельском хозяйстве и строительстве»,— отметила госпожа Леонтьева.

По ее словам, экономика постепенно выходит из фазы перегрева, однако инфляция пока не вернулась к низким значениям из-за отложенного влияния денежно-кредитной политики и сохраняющихся инфляционных ожиданий.

При этом Банк России фиксирует постепенное охлаждение рынка труда. Компании стали осторожнее подходить к найму персонала, а часть бизнеса переходит к режимам неполной занятости, стараясь избежать сокращений сотрудников на фоне неопределенности.

По данным ЦБ, в мае инфляция в Ростовской области составила 5,4% против 5,6% в среднем по стране. Наиболее заметный рост цен зафиксирован в сфере услуг, тогда как цены на продукты питания практически не изменились.

«Денежно-кредитные условия у нас остаются достаточно жесткими. Это необходимо для устойчивого снижения инфляции в стране»,— подчеркнула Наталья Леонтьева.

Роман Лаврухин