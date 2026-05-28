ВТБ планирует запустить в Казахстане оплату по QR-коду

ВТБ (MOEX: VTBR) планирует развивать сеть банкоматов в Казахстане, заявил глава банка Андрей Костин. По его словам, банк также рассматривает запуск в республике оплаты по QR-коду.

«Сейчас развиваем активно цифровые методы разного рода, в том числе и для населения. Поэтому, я думаю, следующий этап все-таки — это переход на QR-код. То, что мы сделали в Китае, например»,— рассказал господин Костин «Вестям».

В мае ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае. Там комиссия за проведение платежа не взимается, а максимальная сумма одной операции ограничена 70 тыс. руб. Аналогичной функцией могут воспользоваться клиенты банка во Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. До конца года ВТБ намерен ввести такой способ оплаты в 10 странах.

