ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) запустил новый сервис оплаты по QR-коду для российских туристов и розничных клиентов в Китае. С помощью мобильного приложения «ВТБ Онлайн» россияне теперь могут оплачивать товары и услуги по всей территории Китая в десятках миллионов торговых точек, включая крупные города и небольшие населенные пункты, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Списание денег происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по внутреннему курсу банка. Комиссия за проведение платежа не взимается, а максимальная сумма одной операции ограничена 70 тыс. руб. Чтобы оплатить покупку, нужно навести камеру смартфона на QR-код, размещенный на терминале или чеке торговой точки.

«В Китае QR-код давно вытеснил наличные: более 90% населения расплачиваются им ежедневно. Для российских туристов местные системы сложны для подключения, поэтому мы предлагаем им простой и привычный сервис оплаты по QR-коду через мобильное приложение ВТБ Онлайн. Это безопасно, быстро и без комиссии»,— отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Ранее ВТБ внедрил аналогичные услуги по оплате через QR-код во Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. До конца 2024 года банк планирует расширить географию сервиса до 10 стран.