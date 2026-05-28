На оснащение перинатальных центров Дагестана направят 207 млн рублей

В 2026 году на дооснащение трех перинатальных центров Дагестана направят более 207,3 млн руб. по проекту «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Речь идет о поставках 208 единиц медицинских изделий в перинатальные центры ГБУ РД «РКБ им. А.В. Вишневского», ГБУ РД «Перинатальный центр Хасавюрта» и ГБУ РД «Республиканский перинатальный центр имени С. Омарова».

Наталья Белоштейн