Совкомбанк интегрирует «Капитал Лайф» и объявит байбэк

Совкомбанк раскрыл детали сделки по покупке 100% страховой компании «Капитал Лайф». Управляющий директор банка Андрей Оснос отметил, что капитал, исходя из которого оценивался страховщик при сделке, составил 31 млрд руб. (по состоянию на 31 марта).

Из отчетности банка по МСФО следует, что доход от приобретения страховщика по цене ниже капитала составил 3 млрд руб. «Это разница между капиталом по МСФО компании и ценой, которую мы выплатили»,— пояснил первый зампред правления Сергей Хотимский. В результате удалось получить цену, в которую страховые компании в целом обычно оценивают, отметил топ-менеджер. Вместе с тем ранее взысканные страховщиком с Euroclear около $80 млн в сделке не учитывались, поскольку это были заблокированные активы. Господин Хотимский отметил, что, пока не будет интегрирована «Капитал Лайф» (в группу входит компания «Совкомбанк Страхование жизни»), «банк не планирует приобретать страховые активы».

Кроме того, Совкомбанк в этом году намерен провести байбэк акций. «Существует возможность, что у нас появятся дополнительные буферы капитала до конца года. Но наши намерения сверху вот этой суммы связаны с байбэком»,— отметил господин Хотимский. По словам банкира, «дивиденды — это хорошо, когда адекватная цена акций». Однако в настоящее время «мягко говоря, не такая ситуация», поэтому «любой свободный кусочек будет направлен на байбэк». По данным Московской биржи, 28 мая стоимость акций Совкомбанка находилась в районе 12 руб. В конце 2023 года IPO банка прошло по цене 11,5 руб., при этом два года назад котировки приближались к 21 руб., а в феврале этого года превышали 14 руб.

Юлия Пославская, Андрей Ковалев