Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО выросла в полтора раза за первый квартал

Чистая прибыль Совкомбанка в первом квартале 2026 года увеличилась в 1,6 раза, до 20 млрд руб. Это следует из отчетности кредитной организации по МСФО.

Регулярная чистая прибыль компании выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 17 млрд руб. Операционные расходы кредитной организации за указанный период составили 42 млрд руб. (+8% год к году), а расходы на создание резервов выросли почти в 2 раза, до 23 млрд руб.

В Совкомбанке отметили, что важным стратегическим событием квартала стало приобретение страховой компании «Капитал Лайф Страхование Жизни».