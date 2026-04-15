Совкомбанк купил страховщика «Капитал Life»

Совкомбанк завершил сделку по покупке 100% долей ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» («Капитал Life»), сообщила пресс-служба компании. На первом этапе «Капитал Life» продолжит работать как самостоятельная компания, в будущем планируется объединение с «Совкомбанк Страхование Жизни». Для клиентов условия действующих договоров не меняются, сообщили в банке.

Сумма сделки не раскрывается. Источники «Известий» и РБК оценивали актив в 30-40 млрд руб. В банке сообщили, что заключенная сделка была крупнейшей в истории страховой группы компании, и назвали выкупленное ООО лидером российского рынка долгосрочного накопительного страхования жизни.

Страховые сборы «Капитал Лайф Страхование Жизни» за 2025 год составили 29 млрд руб., добавили в банке. По МСФО за 2025 год чистая прибыль составила 6 млрд руб., капитал — 29 млрд руб., активы — 90 млрд руб. В Совкомбанке выразили надежду, что покупка окажет положительное влияние на консолидированную прибыль и капитал компании.

Совкомбанк дополняет объединенную платформу собственной агентской сетью, добавили в пресс-релизе. В «Капитал Life» работает 8 тыс. финансовых консультантов, объединенная сеть продаж составит 10 тыс. консультантов и таким образом станет одной из крупнейших профессиональных агентских платформ в страховании жизни на российском рынке, сообщили в компании.