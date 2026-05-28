В челябинский суд поступило дело экс-замдиректора «Южуралмоста» о растрате

В производство Советского районного суда Челябинска поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора по правовым вопросам московского филиала «АО «Южуралмост» Екатерины Краснихиной. Ее обвиняют в растрате денег на капремонт региональных дорог (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в 2015–2017 годах Екатерина Краснихина в составе организованной группы растратила 263 млн руб., принадлежащих министерству дорожного хозяйства Челябинской области. Средства были выделены на ремонт, в том числе капитальный, строительство и реконструкцию трасс региона, а также мостов. Заседание назначено на 8 июня 2026 года.

Как сообщал „Ъ–Южный Урал“, в феврале 2025 года сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Ему предъявили обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отправили в следственный изолятор. Фигурантами этого дела также стали бывший глава миндортранса региона Дмитрий Микулик, экс-руководители компаний «Южуралавтобан» и «Южуралмост» Константин Зарипов и Александр Зырянов, бывший юрист Екатерина Краснихина. Позже к ним добавились первый заместитель начальника правового управления миндортранса области Станислав Куликов, его предшественник на этом посту Алексей Плюта и замначальника того же управления Ирина Клементьева. По версии следствия, в 2015–2019 годах в процессе исполнения государственных контрактов в сфере строительства и ремонта дорог было похищено более 2,9 млрд руб.

Виталина Ярховска