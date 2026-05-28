Путин и Токаев посадили дуб на Аллее вечной дружбы в Астане

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поучаствовали в торжественной высадке саженца дуба на Аллее вечной дружбы в центре Астаны, передает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

На видео господа Путин и Токаев забрасывают корни дерева землей, после чего поливают его из леек. В этот момент офицер в белом мундире устанавливает перед саженцем памятную табличку с флагами России и Казахстана.

Аллея вечной дружбы примыкает к проходящей через центр Астаны эспланаде, которую образуют проспекты Достык и Динмухамеда Кунаева. На этой оси расположены президентская резиденция «Акорда» и монумент «Байтерек».

Накануне Владимир Путин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом. Во Дворце независимости в Астане сегодня прошли переговоры президента России с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе. Также стороны подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства.