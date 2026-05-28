Путин рассказал о согласовании с Казахстаном плана использования реки Иртыш

Разработка мастер-плана по совместному хозяйственному использованию реки Иртыш Россией и Казахстаном находится на финальной стадии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в заявлении по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В 2024 году Россия, Казахстан и Китай провели предварительные переговоры о заключении трехстороннего соглашения о совместном использовании реки Иртыш. Тогда глава Росморречфлота Андрей Тарасенко заявлял, что у сторон есть запрос на торговлю по реке — в том числе на экспорт в Китай минеральных удобрений и зерна. В Омске планируется строительство мультимодального логистического комплекса для трансграничных перевозок грузов в КНР.

Накануне Владимир Путин прибыл в Астану с трехдневным визитом. Сегодня после переговоров президенты подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства. Документ касается вопросов экономического партнерства, языкового и культурного многообразия, традиционных ценностей, образовательного и спортивного сотрудничества. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, всего подпишут 16 двусторонних документов.