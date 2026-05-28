T2 оборудовала бесплатными точками Wi-Fi 23 салона в Ставропольском крае

T2 начала предоставлять доступ к бесплатной сети Wi-Fi в салонах связи Ставропольского края. Услугой могут воспользоваться посетители 23 точек продаж: с ее помощью они останутся на связи в ситуациях, когда мобильный интернет ограничен в целях безопасности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Т2 Фото: пресс-служба Т2

Т2 обеспечивает свои торговые точки в Ставропольском крае стабильной сетью Wi-Fi, что позволит посетителям воспользоваться любыми интернет-сервисами вне белых списков даже в условиях ограничений. Услуга доступна в 23 салонах связи оператора, расположенных в Ставрополе, Буденновске и Невинномысске.

Наибольшее количество точек, оборудованных бесплатным Wi-Fi, представлено в столице региона – это 16 офисов продаж в трафиковых местах разных районов города. Также жители края могут воспользоваться услугой в трех салонах оператора в Буденновске и четырех – в Невинномысске.

В их числе монобренды по адресам:

Ставрополь

ул. Мира, 290

ул. Тухачевского, 16Б

ул. Дзержинского, 131

ул. Карла Маркса, 53

ул. Доваторцев, 75А

Невинномысск

ул. Гагарина, 6

Буденновск

ул. Октябрьская 79

Подключение к Wi-Fi осуществляется через авторизационную платформу – по номеру телефона или через портал «Госуслуги». Скорость передачи данных позволяет комфортно работать с почтой, мессенджерами и видеосервисами. Технически проект учитывает все требования кибербезопасности: трафик шифруется для защиты персональных данных пользователей. Воспользоваться Wi-Fi может любой посетитель, а не только клиент T2.

T2 реализует проект по обеспечению салонов связи бесплатными точками Wi-Fi с начала 2026 года в регионах, где в целях безопасности вводятся ограничения работы мобильного интернета. В рамках реализации инициативы компания оборудует бесплатной беспроводной локальной сетью свыше 620 торговых точек.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Даже при регулярном расширении белых списков абонентам важно сохранять доступ к широкому спектру цифровых сервисов – рабочих, образовательных и коммуникационных. Предусмотреть все пользовательские сценарии заранее практически невозможно, поэтому T2 предоставляет бесплатный Wi-Fi в офисах продаж как дополнительную возможность иметь доступ к привычным онлайн-ресурсам и решать повседневные задачи даже в периоды ограничений, вводимых в целях безопасности. Для нас важно, чтобы жители Ставропольского края могли сохранить привычный цифровой комфорт вне зависимости от внешних обстоятельств. Сегодня проект уже реализован в нескольких регионах страны, и мы продолжаем последовательно расширять его географию, в том числе на юге России».

Т2 ООО «Т2 Мобайл» 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33, ОГРН 1137746610088