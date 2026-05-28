«Для России переориентация Армении — стратегическая потеря»

Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих выборах. Власти Армении также продолжают заявлять о намерениях более тесного сотрудничества с ЕС. Многие обозреватели отмечают, что все это вызывает озабоченность среди властей РФ, и пытаются понять, как дальше будет развиваться ситуация.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Aravot (Ереван, Армения) Цель всего этого — экспорт ресурсов Центральной Азии через «Маршрут Трампа», что является одним из приоритетов администрации Трампа на Южном Кавказе Трамп опубликовал сообщение на своей странице в социальных сетях накануне выборов в Армении. Как правило, президенты США проявляют осторожность в отношении вмешательства в выборы в других странах или поддержки того или иного кандидата, и даже если они это делают, то делают это тонко и косвенно (например, Обама или Буш-младший). В отличие от предыдущих президентов, Трамп напрямую поддержал Пашиняна, точно так же, как он поддержал бы любого сенатора или губернатора США. Цель всего этого, по его словам, состоит в экспорте ресурсов Центральной Азии через ТРИПП («Маршрут Трампа во имя мира и процветания», TRIPP), что является одним из приоритетов администрации Трампа на Южном Кавказе.

Bloomberg (Нью-Йорк, США) Россия усиливает давление на Армению из-за ее ориентации на Европу Поворот Армении к Западу подвергается все большему давлению со стороны Владимира Путина. На протяжении десятилетий Армения считалась ближайшим союзником России в регионе. На ее территории располагалась база российских войск, а страна в значительной степени зависела от Кремля в вопросах поставок оружия и была глубоко интегрирована в возглавляемые Москвой политические и экономические структуры. Однако стремление премьер-министра Никола Пашиняна вступить в Европейский союз и осуществить самую значительную перестройку Армении со времен распада Советского Союза обострило отношения. Вместе с тем попытка Армении дистанцироваться от Москвы по-прежнему ограничена глубокой экономической и структурной зависимостью. Россия продолжает доминировать в ключевых секторах энергетической системы Армении, включая атомную энергетику, а также транспортную инфраструктуру и торговые потоки. Денежные переводы от армян, работающих в России, остаются важнейшим источником дохода для тысяч домохозяйств. Тем не менее страна с населением около 3 млн человек ускоряет сотрудничество с Брюсселем, который в этом месяце провел свой первый в истории совместный саммит с Арменией. Это произошло после того, как в прошлом году армянские парламентарии проголосовали за то, чтобы правительство начало подготовку к возможному вступлению в ЕС.

Focus (Берлин, Германия) Борьба за власть Европы и Путина перешла на новую арену Россия чувствует себя преданной, Европа чует исторический шанс: Армения становится ключевым стратегическим государством между Востоком и Западом. Владимир Путин уже проводит параллели с Украиной. Это не было случайным замечанием, кремлевский лидер провел прямую параллель между Киевом и столицей Армении Ереваном. Высказывания Путина — это предупреждение. И для Брюсселя Армения — намного больше, чем просто маленькая страна на Кавказе. Десятилетиями Армения была тесно связана с Москвой. Армения считалась лояльным форпостом Кремля на Кавказе. Затем случился Нагорный Карабах. В Армении это вызвало политическое землетрясение. Для России переориентация Армении — стратегическая потеря. Для Европы — это шанс. Линии фронта обозначены: как Украина полтора десятилетия назад, Армения может стать следующим тайным полем битвы между Востоком и Западом. Параллели с Украиной сложно не заметить: постсоветское государство постепенно выходит из сферы влияния Москвы. Оно ориентируется на Европу. Россия предупреждает о нестабильности. Поэтому послание Путина из Москвы было намного большим, чем просто случайным замечанием. Это было напоминание о том, как Кремль обходится с геополитическими отступниками.

The Guardian (Лондон, Великобритания) «Мост, а не препятствие»: Армения — новый перекресток между Востоком и Западом? Называть Ереван, очаровательный город либеральных ценностей в оправе монументальных зданий советской архитектуры, центром мира — это преувеличение. Но утверждение Армении о том, что она может стать стратегическим перекрестком Евразии, становится все менее и менее фантастическим. 7 июня в бывшей советской республике пройдут национальные выборы, и сейчас она втянута пятистороннюю борьбу между Россией, США, Турцией, Европой и Азербайджаном. Открытие границ с Турцией и Азербайджаном может преобразовать не только Армению, но и весь Южный Кавказ. Так называемый «Маршрут Трампа», который свяжет Европу и Азию и пройдет через территорию Армении в рамках мирного урегулирования с Баку, будет лишь частью этой новой сложной системы связей. Такое геополитическое видение — часть будущей идентичности Армении. Оно превращает грядущие выборы в решение о том, поддержать ли призыв Пашиняна голосовать за то, что он называет «Настоящей Арменией» в противовес исторической Армении, одержимой вопросом утраты земель и исторических обид.

Подготовили Яна Рождественская, Алена Миклашевская, Евгений Хвостик