В 2025 году объем выдачи микрозаймов курянам вырос на 40% и достиг 10 млрд

За 2025 год объем займов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО) жителям Курской области, увеличился на 40%, достигнув 10 млрд руб. При этом количество заключенных договоров составило 438 тыс., что на 2% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основной объем займов в регионе обеспечили микрофинансовые организации из других субъектов. На 1 января 2026 года в Курской области официально зарегистрировано всего две МФО, тогда как услуги населению предоставляли 150 подразделений (включая иногородние структуры).

В пресс-службе отделения отметили, что с 1 июля 2026 года вступает в силу обновленный базовый стандарт Банка России для МФО. Документ прямо запрещает проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, в том числе если они предлагаются не одновременно с заключением договора. Следующий этап регулирования начнется в октябре: вводится ограничение на количество одновременно действующих у одного заемщика микрозаймов с высокими процентными ставками (свыше 200% годовых) — их число не может превышать двух.

За 2025 год белгородский бизнес и жители региона заключили с МФО 194 тыс. договоров на общую сумму 3,6 млрд руб. В Тамбовской области оформили более 12,9 тыс. соглашений на 938 млн руб.

Кабира Гасанова