Тамбовские предприятия задолжали работникам зарплату на 20 млн рублей

По состоянию на конец апреля суммарная просроченная задолженность по заработной плате перед работниками тамбовских предприятий составила 19,8 млн руб. Не расплатились с сотрудниками компании из Моршанска и Тамбова, занятые в строительной сфере и обрабатывающем производстве. Об этом 28 мая сообщили в Тамбовстате.

«Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней на конец апреля 2026 года отсутствовала»,— подчеркнули аналитики.

Фактически вся сумма долга сложилась из-за отсутствия собственных средств предприятий. По подсчетам Тамбовстата, не получили вовремя зарплату 153 человека. Средняя сумма на каждого работника составила 129,5 тыс. руб.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что в Воронежской области АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (ЛВЗ) полностью погасило задолженность по заработной плате перед 99 сотрудниками. Общий размер долга составлял более 14 млн руб. Перед этим региональное министерство имущественных и земельных отношений трижды не смогло продать 20% акций ЛВЗ. Начальная цена лота составляла 75,8 млн руб.

Денис Данилов