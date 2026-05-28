Бывшего пожарного инспектора привлекли за гибель пяти подростков в сауне Прокопьевска

Обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) предъявили бывшему пожарному инспектору по делу о гибели пяти подростков в сауне Прокопьевска. Фигурант признал вину в полном объеме, суд отправил его под домашний арест, сообщили в управлении Следственного комитета России по Кемеровской области.

По материалам СКР, в период с июня 2022-го по март 2023 года инспектор удалил из ведомственной базы информацию о сауне, в результате нарушения пожарной безопасности не были выявлены и устранены. В одном из релизов СКР отмечалось, что в сауне отсутствовали огнетушители и эвакуационные выходы.

Пожар в частной сауне Прокопьевска произошел 31 января. Во время возгорания внутри находились шестеро подростков — двое молодых людей и четыре девушки. Они отмечали дни рождения сразу двух человек из компании. Во время пожара из сауны удалось спастись одной девушке, ее друзья погибли.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц). Владельца сауны Алексея Долгачева арестовали, администратора Елену Селищеву поместили под домашний арест. По версии следствия, женщина впустила в парилку подростков без сопровождения взрослых. Она добавляла в топку дрова и уголь без надлежащего контроля за температурным режимом, что усилило возгорание.

