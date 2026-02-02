До конца марта арестован владелец сауны в Прокопьевске, где погибли подростки

Центральный райсуд Кемерова арестовал Алексея Долгачева, владельца сауны в Прокопьевске (Кузбасс), где при пожаре погибли подростки. Его поместили в СИЗО до 31 марта, сообщает СУ СКР региона. Бизнесмену вменяют в вину ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», накануне правоохранители задержали администратора заведения Елену Селищеву. По решению суда 2 февраля ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно версии следствия, администратор сауны допустила несовершеннолетних без сопровождения взрослых и оставила их без контроля. Она не соблюдала температурный режим и дважды подбрасывала в топку печи дрова и уголь, усилив горение.

Ранее в региональном управлении СКР сообщали, что Алексей Долгачев незаконно организовал работу заведения в помещении на ул. Кубанской. Кроме того, он грубо нарушал требования пожарной безопасности — объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами.

Возгорание в сауне произошло ночью 31 января. В помещении находились шесть подростков в возрасте от 15 до 17 лет, пять из них погибли. Одной девушке удалось выжить.

Александра Стрелкова