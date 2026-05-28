Туристы из Минвод и Сочи застряли в Анталье после отмены рейсов Air Anka

Тысячи российских туристов не могут вылететь из Антальи в города России после отмены рейсов турецкой авиакомпании Air Anka, в том числе в Минеральные Воды и Сочи. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Под ограничения также попали рейсы в Екатеринбург, Казань, Самару и ряд других городов. По данным РСТ, туроператоры Anex и «Интурист», выступающие заказчиками чартерных программ Air Anka, продлевают туристам проживание в отелях за свой счет и подбирают альтернативные варианты перелета.

В компании Anex сообщили, что туристам, которые находятся в Турции, организовано продление проживания, а клиентам в России предлагают перенос дат вылета либо возврат средств. В «Интуристе» заявили, что часть туристов уже вывезли резервными рейсами, однако сотни человек продолжают ожидать отправки.

Как рассказала ТАСС одна из туристок, среди ожидающих вылета есть семьи из Ростова-на-Дону с детьми. По ее словам, рейс Air Anka из Антальи несколько раз переносили, а туристов после выселения из номеров оставили на территории отеля в ожидании новой информации.

Росавиация ранее заявила, что после 25 мая не согласовывает новые заявки Air Anka на выполнение рейсов между Россией и Турцией, поскольку дефицита провозных емкостей на направлении нет. В ведомстве отметили, что временные разрешения перевозчику были выданы только до конца мая. По данным туристических изданий, под отмену могли попасть более 2 тыс. пассажиров.

