Памфилова сообщила о просьбах россиян сделать выборы трехдневными

Центризбирком склоняется к тому, чтобы сделать сентябрьское голосование на выборах в Госдуму трехдневным. Об этом сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. По ее словам, такая просьба чиновникам поступила от самих избирателей.

«Скорее всего, примем решение о том, что это голосование будет трехдневное,— сказала госпожа Памфилова на совещании с политическими партиями (цитата по ТАСС),— поскольку это запрос наших избирателей — так удобнее».

Глава ЦИКа сообщила со ссылкой на данные Минюста, что сейчас в России зарегистрировано 20 политических партий, из них 18 имеют право участвовать в выборах разного уровня. Без сбора подписей избирателей в грядущих парламентских выборах имеют право участвовать 12 партий.

Более 30 регионов подали заявки на проведение в сентябре дистанционного электронного голосования. ЦИК уже утвердил порядок использования цифровой платформы ГАС «Выборы», а также вывел из эксплуатации комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) образца 2010 года: они безнадежно изношены. Закупка «электронных урн» нового поколения сорвалась из-за санкций, из-за технических сбоев под вопросом оказалось и применение более свежих КОИБов образца 2017 года.

