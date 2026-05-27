КОИБы свое отсчитали

Центризбирком (ЦИК) утвердил порядок использования цифровой платформы ГАС «Выборы» в ходе предстоящей парламентской кампании и вывел из эксплуатации комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) образца 2010 года. Они безнадежно изношены, а закупка «электронных урн» нового поколения сорвалась из-за санкций. Под большим вопросом из-за технических сбоев оказалось и применение более свежих КОИБов образца 2017 года. Заменить их в недалеком будущем должны новейшие технические средства, которые будут учитывать «цифровые ресурсы» избирателей, пообещала глава ЦИКа Элла Памфилова.

ЦИК на заседании 27 мая утвердил регламент перевода ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы, а также порядок выполнения технологических операций при использовании новой цифровой платформы. Она впервые будет применяться в ходе федеральной кампании в полном объеме и без подстраховок, подчеркнул зампред ЦИКа Николай Булаев. По его словам, в ходе единого дня голосования-2025 цифровая платформа использовалась в режиме опытной эксплуатации, по итогам которой проведена существенная доработка программно-технических решений. На прошлой неделе завершилась общероссийская тренировка с использованием дополнительных подсистем, и ее результаты господин Булаев охарактеризовал как «весьма положительные».

Еще одно новшество будет опробовано в этом году, добавил зампред ЦИКа: избирательные комиссии получат возможность подписывать протоколы голосования электронной цифровой подписью. На первых порах такое нововведение будет доступно только территориальным и региональным комиссиям, расположенным на значительном удалении и не имеющим возможность доставить протокол в вышестоящий избирком в течение двух часов.

Одновременно ЦИК согласовал вывод из эксплуатации комплексов обработки избирательных бюллетеней образца 2010 года в связи с критическим износом оборудования.

Как рассказал руководитель Федерального центра информатизации при ЦИКе Александр Сокольчук, КОИБ-2010 выработали свой срок эксплуатации еще несколько лет назад, а их полноценное сервисное обслуживание и ремонт стали невозможны из-за прекращения серийного выпуска критически важных узлов.

«Для нас это глубокая печаль»,— призналась председатель ЦИКа Элла Памфилова, отметив, что КОИБы стали гордостью российской избирательной системы и были чрезвычайно востребованы.

ЦИК должен был закупить большую партию «электронных урн» нового поколения в 2022 году, но из-за санкций не смог реализовать этот проект.

В результате образовался своего рода «технологический провал», который в ближайшее время только усугубится: в работе КОИБов образца 2017 года тоже зафиксированы сбои, из-за чего их эксплуатация временно приостановлена.

Поэтому, рассказала госпожа Памфилова, ЦИК сейчас интенсивно работает над новыми техническими решениями, которые будут учитывать все современные вызовы и инновации, в том числе цифровые ресурсы, которыми уже сейчас располагают избиратели и которые позволяют им через «Госуслуги» и мессенджер «Макс» «решать целый ряд проблем, включая идентификацию». Комиссия готовит соответствующие предложения и может оформить их к началу следующего года, а может быть, и раньше, причем ЦИК намерен «предложить абсолютно новый стандарт», пообещала его председатель.

Как отмечает электоральный юрист Олег Захаров: за несколько лет в глазах оппозиционных партий КОИБы прошли путь от «черного ящика» для фальсификации до «самого честного» способа подсчета голосов. Когда они только начинали применяться, та же КПРФ активно протестовала против их использования, как и против дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сейчас, отмечает эксперт. Однако затем подход кардинально изменился: практически везде, где есть возможность использовать КОИБы, оппозиция активно добивается, чтобы они стояли на «проблемных», с их точки зрения, участках.

В то же время для ЦИКа никакой проблемы нет, продолжает господин Захаров, ведь логичной технической заменой КОИБам является ДЭГ: оно быстрее дает результаты и удобнее для избирателя. С точки зрения электоральной статистики, для федерального ДЭГ не было еще ни одного реального повода усомниться в точности подсчета. Ну а столичный стандарт электронного голосования предусматривает еще и использование специальных терминалов на участках, напоминает эксперт, хотя в масштабах страны такие устройства еще не тестировались.

Анастасия Корня