Более 30 регионов РФ решили провести онлайн-голосование на выборах в сентябре

34 российских региона подали заявку на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. Об этом сообщила член ЦИК России Алена Булгакова. Во время Единого дня голосования в 2025 году онлайн-голосование проходило в 24 регионах.

«Инфраструктура избирательной системы во всех 89 регионах полностью готова к тому, чтобы с достоинством пройти эту избирательную кампанию»,— сказала госпожа Булгакова на Всероссийском электоральном экспертном форуме (цитата по «РИА Новости»).

Выборы в Госдуму России девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в Думе не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году.

