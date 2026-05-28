День города в Петербурге стал самым холодным в XXI веке

27 мая воздух в Северной столице прогрелся лишь до +10,9°, после чего с началом дождя температура опустилась до +7…+9°. Как отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, это один из самых холодных Дней города за всю историю наблюдений и абсолютный рекорд холода для праздника в нынешнем веке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столбики термометров показывали всего +7…+9°

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Столбики термометров показывали всего +7…+9°

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Сегодня, 28 мая, ситуация еще более суровая. Вся территория региона закрыта облаками, дожди не прекращаются весь день.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», в Петербурге 28 мая будет на 10° холоднее, чем обычно в конце мая.

Карина Дроздецкая