В Петербурге 28 мая будет на 10° холоднее, чем обычно в конце мая

Тыловая часть циклона с центром над югом Республики Коми определит погоду в Северной столице в ближайшие дни. Вместо привычных для конца мая +17° столбики термометров покажут всего +7…+9°, что на 9–10° ниже средних многолетних значений. Такой прогноз дает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Холодные воздушные массы из полярных регионов поступят к берегам Невы при северо-западном ветре 4–9 м/с, говорит эксперт. В Ленинградской области +6…+11°. Небо затянут плотные облака, пройдут дожди. Атмосферное давление начнет расти, но останется ниже нормы — 754 мм рт. ст.

В пятницу небольшие осадки сохранятся: ночью ожидается +4…+6°, днем не выше +9…+11°, заключает синоптик.

Карина Дроздецкая