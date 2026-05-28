«Роскосмос» анонсировал полет на МКС космонавтов и астронавта NASA в июле

С Байконура 14 июля стартует пилотируемая миссия с двумя российскими космонавтами и одним американцем, их доставят на МКС. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«В июле будет пилотируемая миссия. У нас очередной старт межгосударственных полетов. Будет два наших отечественных космонавта и один астронавт американский»,— рассказал он в интервью «Вестям».

В апреле с Байконура запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34». Он доставил на Международную космическую станцию более 2,5 тонны груза, включая запасы топлива, кислорода и питьевой воды. В России также готовят к серийному производству ракету «Союз-5».

