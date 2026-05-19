«Союз-5» готовят к серии

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил 18 мая, что госкорпорация готовит вторую и третью ракеты «Союз-5», после чего носитель планируется передать «уже в серию». Таким образом, программа летно-конструкторских испытаний новой российской ракеты среднего класса может ограничиться тремя пусками — тогда как в советский период доводка аналогичных носителей занимала годы и требовала значительно большего числа запусков. Такой подход соответствует современной мировой практике, поскольку значительная часть испытаний сегодня переносится на этап цифрового моделирования и наземной отработки, поясняет эксперт.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Баканов уверен, что новый «Союз-5» можно будет запустить в серийное производство по ускоренной процедуре

О подготовке второй и третьей ракет «Союз-5» Дмитрий Баканов сообщил в интервью «Вестям». Сроки начала серийного производства глава госкорпорации не уточнил. Первый пуск «Союза-5» состоялся 30 апреля с космодрома Байконур в рамках летно-конструкторских испытаний. Первая и вторая ступени отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на расчетную траекторию (см. “Ъ” от 6 мая).

Ракета создается как замена советскому «Зениту», производство которого после 2014 года фактически остановилось из-за разрыва кооперации с украинскими предприятиями. Новый носитель должен занять нишу между «Союзом-2» и «Ангарой». Для «Роскосмоса» сроки вывода «Союза-5» в эксплуатацию имеют и прикладное значение: носитель должен стать основой российско-казахстанского проекта «Байтерек» на Байконуре.

На первый взгляд заявленный объем летных испытаний выглядит небольшим, особенно на фоне советской практики. Близкий к «Союзу-5» по классу «Зенит» в 1980-х проходил длительную программу доводки: первые два старта завершились авариями, а до полноценной эксплуатации было произведено около десятка запусков. Однако прямое сравнение современных и советских программ испытаний источник “Ъ” в космической отрасли считает не вполне корректным. Если в 1970–1980-х годах значительная часть информации о поведении ракеты собиралась уже в ходе реальных запусков, то современные средства моделирования и диагностики позволяют получать сопоставимый объем данных еще до первого старта, поясняет собеседник.

Короткая программа летных испытаний «Союза-5» объясняется прежде всего масштабной наземной отработкой. Для ракеты уже провели серию огневых испытаний двигателя РД-171МВ и полномасштабный прожиг первой ступени. В октябре 2025 года на стенде НИЦ РКП ступень отработала около 160 секунд на полной тяге — фактически в режиме реального полета. Дополнительным фактором считается и высокая преемственность конструкции: РД-171МВ представляет собой модернизированную версию советского РД-171, использовавшегося на ракетах «Энергия» и «Зенит». В отрасли считают, что использование уже отработанных технических решений также позволяет сокращать объем летных испытаний по сравнению с полностью новыми носителями.

Нынешний подход соответствует современным тенденциям в мировой ракетной отрасли, подтверждает проректор по научной работе Московского авиационного института Андрей Иванов. По его словам, значительная часть проверок сегодня переносится на этап математического моделирования и наземной отработки. «Потенциальные проблемы, которые раньше выявлялись только при огневых испытаниях, сегодня обнаруживаются уже "в цифре" — на этапе проектирования»,— поясняет эксперт.

Сокращение числа отдельных испытательных запусков связано и со стоимостью современных космических программ: каждый старт требует производства полноценного носителя и отдельной испытательной кампании. В этих условиях разработчики стремятся переносить максимально возможный объем проверок на наземные стенды, поскольку каждая авария сегодня означает не только технические, но и серьезные финансовые потери. В результате в значительной степени надежность носителя фактически подтверждается еще до первого пуска, а требования к качеству стендовых испытаний существенно возрастают.

Аналогичную схему испытаний используют и современные американские разработчики. Так, сверхтяжелая ракета SLS прошла лишь один беспилотный запуск Artemis I перед первым пилотируемым полетом, после чего NASA сделало основной акцент на комплексных наземных испытаниях и моделировании.

Дмитрий Сотак