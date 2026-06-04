Биографическая справка

Илзе Лиепа — балерина Большого театра, актриса театра и кино, народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль в балете», лауреат премии правительства Москвы в области литературы и искусства.

Родилась в семье драматической актрисы Маргариты Жигуновой и премьера балета Большого театра Мариса Лиепы. Окончила Московское академическое хореографическое училище (ныне МГАХ) по классу Наталии Золотовой. За время работы в Большом театре исполнила партии в балетах «Дон Кихот», «Раймонда», «Калина красная», «Ромео и Джульетта», «Корсар», «Фантазия на тему Казановы», «Шехеразада» и многих других. Была первой исполнительницей партии Цыганки в балете «Анюта» Владимира Василева. Была первой исполнительницей партии Графини в мировой премьере «Пиковой дамы» Ролана Пети. Специально для нее создавали свои постановки хореографы Дмитрий Брянцев и Георгий Алексидзе.

В кино ее знают по фильмам «Блистающий мир», «Детство Бэмби», «Лермонтов», «Михайло Ломоносов», «Империя под ударом», «Самозванцы», «Люби меня» и др. В драматическом театре — по спектаклям «Ваша сестра и пленница» (за роль Марии Стюарт госпожа Лиепа удостоена театральной премии «Хрустальная Турандот»), «Сон императрицы» (роль Екатерины Великой), «Рамки приличий» (маркиза де Люрсе), «День рождения Синей Бороды» (агент Полина) и другим.

Вместе с Марией Субботовской в 2001 году основала Русскую национальную балетную школу. Возглавляет благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа».