Слияния по ставке

Результаты первого квартала на рынке слияний и поглощений (M&A) стали худшими с начала 2022 года. Суммарный объем сделок M&A за три месяца составил $5,3 млрд, при этом не было ни одной трансакции свыше $1 млрд. Аналитики уверены: по мере дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ рынок M&A оживится за счет улучшения финансовых показателей компаний и снижения стоимости фондирования новых приобретений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В первом квартале 2026 года объем сделок M&A на российском рынке составил $5,3 млрд, что на 28% ниже прошлогоднего показателя, следует из майского доклада агентства AK&M. По данным аналитиков, в рублевом выражении сумма сделок снизилась почти на 35%, до 414 млрд руб., отражая падение курса доллара. Количество завершенных сделок сократилось лишь на 5%, до 74.

Стремительнее рынок слияний и поглощений сжимался по итогам первого квартала в начале 2022 года. Тогда на фоне экономического и геополитического шока, вызванного введенными против России западными санкциями, а также ответными шагами Банка России и правительства РФ, многие сделки M&A были поставлены на паузу. В итоге за квартал состоялось лишь 84 сделки суммарным объемом $4,7 млрд, что на 38,2% ниже результата первого квартала 2021 года ($7,6 млрд по итогам 134 сделок).

Базой не вышли

Нынешний спад отчасти связан с эффектом высокой базы в первом квартале 2025 года. В начале прошлого года на рынке состоялся выход Михаила Фридмана и Петра Авена из российских активов — Альфа-банка и группы «АльфаСтрахование». Сумма сделок, по оценке AK&M, составила $2,36 млрд. В первом квартале 2026 года такие крупные активы не выставлялись на продажу, хотя средняя стоимость завершенных трансакций практически не изменилась и составила $71,7 млн в январе—марте 2026 года против $71,9 млн годом ранее (без учета крупнейшей сделки), отмечается в обзоре агентства.

Исследователи отмечают, что с начала этого года не было зафиксировано ни одной сделки M&A стоимостью более $1 млрд.

Крупнейшей сделкой M&A с начала года, по данным AK&M, стала продажа ранее национализированного аэропорта Домодедово.

Его приобрели структуры Аркадия Ротенберга за $873,2 млн. Вторая по величине сделка состоялась в финансовом секторе и связана с продажей американским Citigroup дочернего российского банка «Ситибанк» компании «Ренессанс Капитал». Переговоры велись больше года и завершились в феврале 2026 года. По оценке агентства, сумма сделки составила $520,9 млн. Согласно отчету Citigroup по форме 8-К, направленному в SEC в декабре 2025 года, банк рассчитывал получить от операции $0,2 млрд.

В число крупнейших сделок на внутреннем рынке вошла покупка структурой Т-Банка автоклассифайда «Авто.ру» за $430,5 млн. По этому показателю она заняла третье место. На четвертой строчке оказалась транcакция Сбербанка по приобретению 41,9% акций ГК «Элемент» за $356,5 млн. Замкнула пятерку крупнейших M&A покупка «Росспиртпромом» 100% акций «Татспиртпрома» за $264,1 млн. Операция была одобрена Федеральной антимонопольной службой в декабре 2025 года и оценивалась аналитиками в 20–25 млрд руб.

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Ставкой не вышли

Основной причиной сжатия рынка слияний и поглощений, как считают опрошенные «Деньгами» участники рынка, стали неблагоприятные макроэкономические условия и слабые финансовые результаты компаний за 2025 год. По данным Росстата, сальдированный финансовый результат (чистая прибыль всего бизнес-сектора без малых и средних предприятий, банков, госучреждений) в минувшем году составил немногим выше 27 трлн руб., что на 3,9% ниже показателя 2024 года. При этом число убыточных организаций выросло на 9,5% — до 17,2 тыс., а их совокупные убытки подскочили почти на четверть, до 8,9 трлн руб.

Как отмечает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев, многие компании, которые в 2023–2025 годах рассматривались как привлекательные цели для покупки, по итогам минувшего года показали замедление роста, стагнацию или снижение финансовых показателей. Если для продавца это может выглядеть как временная просадка, для покупателя — риск смены тренда и вероятность того, что 2026 год окажется еще слабее. «В результате и без того серьезный разрыв между ожиданиями продавцов и покупателей в оценке бизнеса усилился»,— считает господин Зайцев.

Одним из ключевых факторов ухудшения финансового положения компаний стала высокая ключевая ставка (КС) Банка России, которая держалась на рекордном уровне в 21% почти половину минувшего года. Даже с учетом ее снижения к декабрю до 16,5% среднее значение КС по году составило 19,2%. Это на 1,8 процентного пункта (п. п.) выше среднего значения в 2024 году.

Высокий уровень ключевой ставки делает привлечение финансирования банками у ЦБ дорогим и ведет к росту ставок по их кредитам для бизнеса.

Следом растут и ставки по облигациям.

Чем выше КС, тем выше стоимость обслуживания долга компаний, в итоге они вынуждены все большую часть операционной прибыли направлять на уплату процентов по кредитам и облигациям. В других экономических условиях данные средства, как отмечает аналитик ФГ «Финам» Константин Клопков, могли бы быть направлены компаниями на развитие или реинвестирование. «В текущих условиях компании предпочитают занимать выжидательную позицию и откладывают запуск капиталоемких инвестпроектов, рассчитывая, что в будущем смогут привлечь финансирование на более привлекательных условиях, тем самым в перспективе жертвуя потенциальным будущим ростом и развитием бизнеса»,— поясняет господин Клопков.

Как замечает Александр Зайцев, при высокой стоимости денег практически исчезает сегмент сделок, финансируемых за счет заемного капитала. Интерес инвесторов смещается в сторону альтернативных инструментов, прежде всего облигаций, которые имеют низкий риск, но приносят высокий доход. В 2025 году только частные инвесторы вложили в облигации и ПИФы, на них ориентированные, 2,7 трлн руб. На более рисковые активы, по наблюдению участников рынка, спрос есть, но он стал точечным и избирательным. «Частный капитал по-прежнему заинтересован в доступе к сделкам с потенциалом повышенной доходности, однако требования к качеству актива, прозрачности структуры сделки и понятности сценария выхода существенно выросли»,— отмечает партнер инвестиционно-технологической компании Zarya Ventures Александр Пономарев.

Дополнительное давление оказывают геополитические факторы и санкции. Отсутствие зарубежных инвестиций, закрытие многих экспортных рынков, а также ограничения на поставки оборудования и технологий, как считает Константин Клопков, приводят к снижению темпов финансового и операционного роста компаний. Это в сочетании с высокой стоимостью денег в экономике и слабым экономическим ростом формирует сложную и неоднозначную среду для бизнеса и инвестиций, ограничивая спрос на сделки слияния и поглощения.

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ЦБ обещает задать тон

В ближайшие кварталы эксперты допускают оживление рынка, чему должно способствовать продолжение цикла снижения ключевой ставки. С начала 2026 года Банк России провел три понижения КС суммарно на 1,5 п. п., до 14,5%. Одновременно с этим ЦБ повысил прогноз средней ставки по году до 13,3–14%, что допускает возможность ее снижения к концу года до 12%. «Удешевление заемных средств традиционно способствует росту рыночных мультипликаторов, также по мере снижения доходности по облигациям, депозитам и инструментам денежных рынков часть ликвидности будет перетекать в акции, делая их более привлекательным объектом для инвестиций»,— полагает Константин Клопков.

Однако сильного роста числа сделок слияний и поглощений ждать не стоит, так как текущая стоимость денег в экономике остается высокой как для бизнеса, так и для инвесторов. «С учетом того что сделки M&A обычно финансируются по формуле "ключевая ставка плюс несколько процентных пунктов", КС должна приблизиться примерно к 12%, чтобы рынок ожил. До этого уровня снижение ставки помогает бизнесу скорее выдохнуть и снизить риск дефолтов по процентной нагрузке, но еще не перезапускает полноценный инвестиционный цикл»,— размышляет Александр Зайцев. Поэтому, по его мнению, первыми пойдут сделки стратегов, где покупатель берет не абстрактную доходность, а конкретное усиление своего бизнеса.

Эксперты AK&M допускают снижение ключевой ставки до приемлемого уровня лишь в 2027 году. По базовому сценарию Банка России средняя ключевая ставка в будущем году составит 8–10% годовых. При таком уровне КС, как полагают аналитики, произойдет изменение модели поведения частных инвесторов и компаний со сберегательной на потребительскую и инвестиционную. А главным риском при этом станет геополитика. «В отсутствие реального прогресса по снятию ключевых геополитических рисков и стабилизации внешней среды эффект от снижения ключевой ставки может оказаться временным. В таких условиях приток ликвидности способен привести скорее к ускорению инфляционных процессов, чем к долгосрочному росту инвестиционной активности, что впоследствии может вынудить регулятора вновь ужесточить денежно-кредитную политику»,— полагает Константин Клопков.

Василий Синяев