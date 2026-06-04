Интервальные и востребованные

Сегмент интервальных фондов, ранее не востребованный инвесторами, начал набирать популярность. В прошлом году чистые привлечения в такие ПИФы превысили 271 млрд руб., еще 22 млрд руб. поступило с начала 2026 года. Интерес связан с потребностью в гибких инвестиционных решениях на фоне волатильности рынка и ограничений доступа к зарубежной инфраструктуре. При покупке этих фондов стоит учитывать риски подобного инвестирования, а также ограниченную ликвидность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Минувший год был успешным для рынка коллективных инвестиций. По данным Банка России, чистая выдача паев всех типов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) составила 2,8 трлн руб., что на 37% выше показателя 2024 года и лучший результат за все время существования отрасли. При этом если раньше основной прирост активов под управлением УК обеспечивали закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), то в минувшем году бенефициарами стали открытые ПИФы, объем вложений в которые вырос с 2 млрд руб. в 2024 году до 627 млрд руб.

Одним из драйверов роста отрасли стали интервальные фонды (ИПИФ), за год их клиенты вложили в чистом виде 271 млрд руб. Годом ранее преобладали продажи (29 млрд руб.). При этом число фондов выросло с 86 до 124, а стоимость их чистых активов подскочила сразу в 2,4 раза, до 0,6 трлн руб. В 2026 году основные тенденции сохранились. С начала года, согласно реестру ПИФов Банка России, было сформировано 17 интервальных фондов, еще 16 ИПИФов находятся на стадии формирования. По данным директора департамента портфельных инвестиций УК «ВИМ Инвестиции» Сергея Дюдина, в этом году чистые притоки в такие фонды уже составили 22,2 млрд руб.

Драйверы роста

Интервальный паевой инвестиционный фонд отличается от других типов ПИФов режимом продажи и выкупа паев управляющей компанией. Если такие операции с паями открытых и биржевых фондов доступны все время, то с паями ИПИФов — только в течение заранее установленного интервала времени. В зависимости от стратегии и запроса клиентов УК может установить его один раз в месяц, в квартал, в полгода или год. Чаще всего операции с паями проводят два раза в год при совокупной продолжительности интервалов не менее 16 рабочих дней в течение календарного года.

Популяризации интервальных фондов поспособствовало исчерпание уникальных предложений и стратегий среди более привычных форматов продуктов (ОПИФы, БПИФы и ЗПИФы), отмечает портфельный управляющий УК «Т-Капитал» Дмитрий Саргин. Ситуация обострилась после 2022 года, когда россияне столкнулись с ограничением доступа к иностранной инфраструктуре из-за санкционного давления, ростом ставок и повышенной волатильностью внутреннего рынка. «В итоге произошел рост спроса на гибридные инвестиционные решения, сочетающие более сложные и концентрированные стратегии, чем в классических ОПИФах»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.

В отличие от биржевых и открытых фондов в интервальных, как и в закрытых, доступен широкий набор активов и инструментов, как биржевых, так и внебиржевых. «Относительно ЗПИФ преимущество ИПИФ заключается в большей гибкости в управлении своей позицией для клиентов благодаря существенному упрощению процедуры выдачи и погашения паев»,— подчеркивает господин Саргин. Возможность частичного выхода инвесторов через погашение паев, как считает гендиректор УК «ТЕТИС Кэпитал» Александр Воронков, сделала ИПИФы востребованным инструментом.

Старший аналитик компании «Эйлер» Елена Бакланова обращает внимание, что ЗПИФы предпочитают пайщики, которые хотят самостоятельно контролировать инвестиционные вложения фонда через инвестиционный комитет. «Интервальные фонды подходят инвесторам, которые намерены делегировать управление портфелем ценных бумаг УК и просто выбрать стратегию и уровень риска»,— говорит госпожа Бакланова. Дополнительным драйвером более активного использования интервальных фондов стал рост числа проектов торгового финансирования, в рамках которых возврат денежных средств носит циклический характер. «В таких структурах интервальный механизм ИПИФа позволяет синхронизировать размещение и погашение паев с денежными потоками от проектной деятельности, обеспечивая гибкость для инвесторов»,— отмечает господин Воронков.

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Такой комбинированный

Интервальные ПИФы являются в основном фондами комбинированного типа, на них, по оценке «Эйлера», приходится 80,6% всего рынка. Такие инвестиционные продукты доступны только квалифицированным инвесторам, для получения данного статуса физическое лицо должно соответствовать одному из шести требований. Самые востребованные из них — это стоимость активов инвестора не менее 24 млн руб. или объем сделок за последние четыре квартала с периодичностью не реже десяти раз в квартал и не реже одного раза в месяц на сумму не менее 6 млн руб. С 2026 года ЦБ ввел дополнительный пункт в виде среднего дохода за последние два года не менее 20 млн руб. При этом деньги, полученные от продажи недвижимости, не учитываются.

Комбинированные фонды обладают максимально широким мандатом на управление, в них могут входить любые активы, за исключением наличных денежных средств. Как отмечает Елена Бакланова, требования к структуре активов ИПИФов отсутствуют, то есть схема вложений определяется управляющей компанией и описывается в правилах доверительного управления фонда. «Правилами может быть предусмотрена возможность включать в фонд акции отдельного эмитента без лимитов или использовать кредитное плечо при инвестировании»,— говорит госпожа Бакланова.

Инвесторам доступен широкий диапазон стратегий, от алгоритмической торговли, высокочастотного трейдинга до хедж-фондов, отмечается в обзоре «Эйлера». При этом наиболее популярны ПИФы, созданные по подобию западных хедж-фондов. Стратегия таких продуктов коллективного инвестирования предусматривает активное управление дюрацией и структурой портфеля, использование длинных и коротких позиций, арбитражные операции на процентных ставках, а также заемные средства. «В 2026 году предпочтения смещаются в сторону более сложных стратегий, способных генерировать высокую доходность»,— отмечает Сергей Дюдин.

По данным Банка России, средневзвешенная доходность интервальных фондов составила в 2025 году почти 17%, причем только в четвертом квартале они принесли инвесторам 5%. По оценке аналитиков «Эйлера», лучший результат показали облигационные стратегии, использующие дополнительное плечо в виде заемных средств, их паи выросли на 42,6%. Следом с результатом 27–40% идут хедж-фонды. «В период снижения ключевой ставки логично инвестировать в облигации, в том числе с плечом для повышения доходности, но важно учитывать, что это влечет кратный рост рисков»,— предупреждает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий.

Риски

В таких инвестициях важно учитывать не только стандартные риски, связанные со снижением рыночной стоимости активов, но и особенности конкретной стратегии фонда. Предполагает ли она маржинальную торговлю, инвестиции в высокорискованные или волатильные активы, а также насколько портфель фонда сконцентрирован в том или ином инструменте. В таких случаях стоимость пая может демонстрировать более выраженные колебания, амплитуда которых в условиях рыночных шоков может резко возрастать. «Более высокий уровень риска, как правило, связан и с более высоким потенциалом доходности, но не гарантирует ее получения»,— обращает внимание гендиректор УК «Альфа Капитал» Ирина Кривошеева.

Чтобы осознанно оценить такие риски, инвестору необходимо внимательно изучить правила фонда, его цель, стратегию и как фонд планирует ее реализовывать. Кроме того, нужно понимать интервал фонда — чем он длиннее, тем более внимательно нужно подходить к выбору фонда, так как интервал определяет точку входа и точку выхода во времени. Как отмечает госпожа Кривошеева, в промежутке между интервалами может измениться как рыночная конъюнктура, так и личная ситуация инвестора: может возникнуть потребность в ликвидности или измениться отношение к определенному классу активов.

Стоит помнить и об универсальном правиле для любых инвестиций — портфель должен быть достаточно диверсифицированным.

И интервальные ПИФы, по мнению госпожи Кривошеевой, стоит рассматривать не как исключение, а как дополнительный инструмент для более широкой диверсификации и снижения общего риска.

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Конкуренция растет

Относительно дальнейших перспектив интервальных ПИФов участники рынка высказываются с робким оптимизмом, в том числе из-за возможного усиления конкуренции с ЗПИФами на фоне либерализации их регулирования. С 1 марта 2026 года закрытые фонды смогут осуществлять более частое и значительное частичное погашение паев. В частности, допускается погашение до 50% размещенных паев, а также сокращаются интервалы между такими операциями. «В этих условиях прежнее ключевое преимущество ИПИФов — наличие заранее определенных окон ликвидности — во многом утрачивает актуальность. Более того, фиксированные интервалы могут становиться ограничением, поскольку требования на погашение могут предъявляться вне зависимости от текущего состояния ликвидности фонда»,— отмечает Александр Воронков.

Вместе с тем участники рынка намерены и дальше расширять продуктовое предложение интервальных ПИФов. Об этом заявили почти все опрошенные участники рынка, при этом, как и прежде, акцент сохранится на решениях для квалифицированных инвесторов. «Наш целевой клиент — квалифицированный инвестор, который понимает суть продукта, его риски и ценность»,— отмечает Сергей Дюдин. Директор по продуктовому развитию УК «Финам Менеджмент» Юлия Савина рассказала, что в компании планируют расширять линейку алгоритмических и высокочастотных ИПИФов в 2026 году минимум на 50%. «На данный момент у нас преобладают арбитражные стратегии, мы же хотим добавить направленные (трендовые и контртрендовые). Это сбалансирует продуктовую линейку и поддержит нарастающий спрос»,— отмечает госпожа Савина. В «Т-Капитале» рассказали о планах запустить фонды с листингом на бирже и предназначенные для всех квалифицированных инвесторов.

Татьяна Палаева