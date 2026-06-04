15 перспективных* акций российских компаний во втором полугодии 2026 года

Компания-эмитент Отрасль Инвестиционная идея Инвестиционная или управляющая компания, включившая бумагу в число наиболее перспективных Потенциал роста относительно середины мая 2026 года (%) Основные риски и моменты, на которые стоит обратить внимание До конца 2026 года До конца 2027 года «Хэдхантер» Информационные технологии Быстрорастущая компания, лидер в своем сегменте «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер» 50 84 Темпы роста бизнеса, рентабельность, динамика денежных потоков, дивиденды «Норильский никель» Металлы и добыча Общие фундаментальные показатели компании «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер» 30 67 Цены на металлы, курс рубля, размер инвестиций «Т-Технологии» Финансовый сектор Высокая рентабельность, высокий темп роста чистой прибыли, цифровая экосистема. Выигрывает от снижения ставки и роста потребительской активности «Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», УК «Первая», «Цифра брокер» 28,3 53,5 Замедление экономики и вызванное этим замедление кредитования, рост просрочки и отчислений в резервы X5 Потребительский сектор Бенефициар крепкого рубля, рентабельность EBITDA — 5,2%, невысокая долговая нагрузка, двузначная дивидендная доходность «Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер» 25 40 Замедление потребительского спроса при охлаждении экономики, конкуренция с маркетплейсами и другими сетями может привести к снижению дивидендов «Озон» Информационные технологии Высокий темп роста е-сommerce, рост рентабельности за счет реализации эффекта масштаба «ВИМ Инвестиции», УК «Первая», «Цифра брокер» 25 40 Избыточное регулирование отрасли, динамика денежных потоков, доля рынка, рентабельность Совкомбанк Финансовый сектор Динамика котировок отстает от коллег по сектору, что создает потенциал догоняющего роста «Алор Брокер», «Цифра брокер» 20,5 45,8 Замедление экономики и вызванное этим замедление кредитования, рост просрочки и отчислений в резервы «Роснефть» Нефть и газ Крупнейший производитель с господдержкой. Бенефициар ослабления рубля и сохранения высоких нефтяных цен «Алор Брокер», «Цифра брокер» 20 30 Крепкий рубль, санкционное давление на экспорт нефти и СПГ, геополитика и волатильность цен на нефть «Яндекс» Информационные технологии В ИТ-секторе предпочитаем быстрорастущие компании, лидеров в своих сегментах. При этом часть компаний предлагает высокую двузначную дивидендную доходность «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер» 20 32 Жесткая денежно-кредитная политика может привести к заметному замедлению темпов роста индустрии ДОМ.РФ Финансовый сектор Новый публичный эмитент, устойчивая дивидендная история «Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер» 15 36 Замедление экономики ведет к росту просрочки и формированию резервов. Сохранение ставки ЦБ выше ожиданий затягивает восстановление кредитования и сжимает чистую процентную маржу НОВАТЭК Нефть и газ Компания без значительного долга, с потенциалом роста добычи и предсказуемыми дивидендными платежами. Один из главных бенефициаров возможной геополитической нормализации «Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер» 15 40,5 Повреждение инфраструктуры и невозможность вывозить продукцию, укрепление рубля, ужесточение санкционного давления Полюс Металлы и добыча Высокие цены на золото, удвоение производства к 2030 году «ВИМ Инвестиции», УК «Первая», «Цифра брокер» 15 30 Крепкий рубль, снижение цен на золото, увеличение налоговой нагрузки, прогресс в реализации проекта «Сухой Лог» Сбербанк Финансовый сектор Рост чистой прибыли, восстановление кредитной активности, хорошая дивидендная доходность. Торгуется ниже 1х капитала. Дивидендная доходность ~11,6% «Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», УК «Первая», «Цифра брокер» 15 22,5 Замедление экономики и вызванное этим замедление кредитования, рост просрочки и отчислений в резервы «Транснефть» Нефть и газ Солидные дивиденды, низкая чувствительность к колебаниям курса рубля и цен на нефть «ВИМ Инвестиции», УК «Первая», «Цифра брокер» 15 30 Увеличение налоговой нагрузки ЛУКОЙЛ Нефть и газ Дорогая нефть, может выиграть при ослабления рубля во втором полугодии 2026 года «Алор Брокер», «Цифра брокер» 12,5 19 Укрепление рубля, санкционное давление на экспорт нефти и СПГ, падение цен на нефть, атаки дронов на инфраструктуру Московская биржа Финансовый сектор При снижении ставки ЦБ может возрасти торговый оборот на фондовом и срочном рынках «Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер» 10 20 Высокая процентная ставка будет мешать перетоку средств из депозитов на фондовый рынок. Замедление снижает привлекательность инвестиций