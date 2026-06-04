15 перспективных* акций российских компаний во втором полугодии 2026 года

|«Хэдхантер»
|Информационные технологии
|Быстрорастущая компания, лидер в своем сегменте
|«ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер»
|50
|84
|Темпы роста бизнеса, рентабельность, динамика денежных потоков, дивиденды
|«Норильский никель»
|Металлы и добыча
|Общие фундаментальные показатели компании
|«ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер»
|30
|67
|Цены на металлы, курс рубля, размер инвестиций
|«Т-Технологии»
|Финансовый сектор
|Высокая рентабельность, высокий темп роста чистой прибыли, цифровая экосистема. Выигрывает от снижения ставки и роста потребительской активности
|«Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», УК «Первая», «Цифра брокер»
|28,3
|53,5
|Замедление экономики и вызванное этим замедление кредитования, рост просрочки и отчислений в резервы
|X5
|Потребительский сектор
|Бенефициар крепкого рубля, рентабельность EBITDA — 5,2%, невысокая долговая нагрузка, двузначная дивидендная доходность
|«Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер»
|25
|40
|Замедление потребительского спроса при охлаждении экономики, конкуренция с маркетплейсами и другими сетями может привести к снижению дивидендов
|«Озон»
|Информационные технологии
|Высокий темп роста е-сommerce, рост рентабельности за счет реализации эффекта масштаба
|«ВИМ Инвестиции», УК «Первая», «Цифра брокер»
|25
|40
|Избыточное регулирование отрасли, динамика денежных потоков, доля рынка, рентабельность
|Совкомбанк
|Финансовый сектор
|Динамика котировок отстает от коллег по сектору, что создает потенциал догоняющего роста
|«Алор Брокер», «Цифра брокер»
|20,5
|45,8
|Замедление экономики и вызванное этим замедление кредитования, рост просрочки и отчислений в резервы
|«Роснефть»
|Нефть и газ
|Крупнейший производитель с господдержкой. Бенефициар ослабления рубля и сохранения высоких нефтяных цен
|«Алор Брокер», «Цифра брокер»
|20
|30
|Крепкий рубль, санкционное давление на экспорт нефти и СПГ, геополитика и волатильность цен на нефть
|«Яндекс»
|Информационные технологии
|В ИТ-секторе предпочитаем быстрорастущие компании, лидеров в своих сегментах. При этом часть компаний предлагает высокую двузначную дивидендную доходность
|«ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер»
|20
|32
|Жесткая денежно-кредитная политика может привести к заметному замедлению темпов роста индустрии
|ДОМ.РФ
|Финансовый сектор
|Новый публичный эмитент, устойчивая дивидендная история
|«Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер»
|15
|36
|Замедление экономики ведет к росту просрочки и формированию резервов. Сохранение ставки ЦБ выше ожиданий затягивает восстановление кредитования и сжимает чистую процентную маржу
|НОВАТЭК
|Нефть и газ
|Компания без значительного долга, с потенциалом роста добычи и предсказуемыми дивидендными платежами. Один из главных бенефициаров возможной геополитической нормализации
|«Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер»
|15
|40,5
|Повреждение инфраструктуры и невозможность вывозить продукцию, укрепление рубля, ужесточение санкционного давления
|Полюс
|Металлы и добыча
|Высокие цены на золото, удвоение производства к 2030 году
|«ВИМ Инвестиции», УК «Первая», «Цифра брокер»
|15
|30
|Крепкий рубль, снижение цен на золото, увеличение налоговой нагрузки, прогресс в реализации проекта «Сухой Лог»
|Сбербанк
|Финансовый сектор
|Рост чистой прибыли, восстановление кредитной активности, хорошая дивидендная доходность. Торгуется ниже 1х капитала. Дивидендная доходность ~11,6%
|«Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», УК «Первая», «Цифра брокер»
|15
|22,5
|Замедление экономики и вызванное этим замедление кредитования, рост просрочки и отчислений в резервы
|«Транснефть»
|Нефть и газ
|Солидные дивиденды, низкая чувствительность к колебаниям курса рубля и цен на нефть
|«ВИМ Инвестиции», УК «Первая», «Цифра брокер»
|15
|30
|Увеличение налоговой нагрузки
|ЛУКОЙЛ
|Нефть и газ
|Дорогая нефть, может выиграть при ослабления рубля во втором полугодии 2026 года
|«Алор Брокер», «Цифра брокер»
|12,5
|19
|Укрепление рубля, санкционное давление на экспорт нефти и СПГ, падение цен на нефть, атаки дронов на инфраструктуру
|Московская биржа
|Финансовый сектор
|При снижении ставки ЦБ может возрасти торговый оборот на фондовом и срочном рынках
|«Алор Брокер», «ВИМ Инвестиции», «Цифра брокер»
|10
|20
|Высокая процентная ставка будет мешать перетоку средств из депозитов на фондовый рынок. Замедление снижает привлекательность инвестиций