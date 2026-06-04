«Для бизнеса этап непростой, но признаков масштабного кризиса нет»

Снижение ключевой ставки пока не привело к появлению устойчивого спроса на кредиты, однако экономику поддерживают программы господдержки. О том, как банки помогают клиентам адаптироваться к текущим условиям, есть ли потребность в реструктуризациях и почему сегодня по-прежнему необходимо расширять офисную сеть в интервью «Деньгам» рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член правления ВТБ Руслан Еременко.

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ Член правления ВТБ Руслан Еременко.

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ

— Как изменилась кредитная политика банков после изменения налогового законодательства в этом году?

— Корректировка налоговых условий для бизнеса сама по себе не служит безусловным драйвером или обязательным основанием для пересмотра кредитной политики банков. Она меняется не точечно, под конкретную ситуацию, а под воздействием целого спектра факторов: мы оцениваем общую макроэкономическую картину — анализируется вся совокупность макро-, отраслевых, регуляторных и внутренних параметров, наши аналитики отслеживают множество показателей. Иными словами, это комплексный и многоуровневый процесс, по итогам которого банку необходимо достичь баланса между прибыльностью кредитных операций и контролем за рисками.

При этом ключевой ориентир для нас — денежно-кредитная политика Банка России. Уровень ключевой ставки напрямую влияет на стоимость фондирования, а следовательно, и на итоговую цену кредита.

Нельзя обойти вниманием и отраслевую специфику, и персональный анализ заемщика. Банк всегда оценивает текущее состояние отрасли и ее инвестиционную привлекательность. Но не менее важны долговая нагрузка самого предприятия, его юридическая безупречность, ликвидность и качество обеспечения. Причем хороший залог не может подменять собой реальную платежеспособность бизнеса.

— Какие конкретные программы поддержки бизнеса реализованы ВТБ?

— Мы располагаем уникальными компетенциями и практическим опытом в реализации государственных программ. Банк участвует в 24 программах поддержки МСП. По итогам первого квартала количество действующих кредитных договоров ВТБ с клиентами из сегмента среднего и малого бизнеса в рамках госпрограмм приблизилось к 10 тыс., а объем кредитного портфеля по льготным программам превысил 600 млрд руб.

Госпрограммы нацелены на повышение доступности заемных средств в приоритетных отраслях и для отдельных категорий заемщиков. Ключевым инструментом стали «зонтичные» поручительства Корпорации МСП: благодаря им в первом квартале 2026 года банк выдал финансирование на сумму более 15 млрд руб., что позволило нам занять первое место среди банков-партнеров и нарастить свою долю в программе до 30%.

— Какие программы, на ваш взгляд, объективно стимулируют рост производства, технологий и инвестиций, а какие выполняют преимущественно социальную функцию (занятость, зарплаты, системообразующие предприятия)?

— В России система государственной поддержки бизнеса постоянно адаптируется под текущую экономическую ситуацию. Сегодня она выстроена так, чтобы обеспечивать комплексный и мультипликативный эффект.

Программы господдержки для компаний из различных секторов позволяют снижать кредитную нагрузку, однако это лишь один из элементов общей системы. Когда бизнес получает финансирование по ставкам ниже рыночных, он наращивает производительность, повышает операционную эффективность и, как следствие, свою устойчивость. В итоге количество рабочих мест растет или как минимум не сокращается, заработные платы остаются конкурентными, а также развиваются нефинансовые инструменты мотивации персонала. Таким образом, льготные госпрограммы позволяют компаниям сохранять свой ключевой ресурс — людей. В конечном счете предприятие концентрируется на дальнейшем развитии и инвестиционных проектах. И когда таких примеров становится много, это позитивно сказывается на экономике страны.

— Можете ли привести примеры отраслей, где льготное финансирование дало измеримый экономический эффект?

— Одним из наиболее наглядных примеров эффективности мер господдержки выступает сельскохозяйственный сектор и его темпы развития. Россия за последние годы стала экспортером не только зерна, но и мяса. Это было трудно представить даже каких-то 15 лет назад. Во многом такой рывок стал возможен благодаря льготному кредитованию в рамках программы Минсельхоза РФ №1528.

В промышленности господдержка предприятий фактически дала толчок притоку прямых инвестиций в реальный сектор. Компании, включая занятые в импортозамещении, получили возможность обновить основные производственные фонды.

Еще один пример отраслевых мер — госпрограмма №141 Минэкономразвития. В разных регионах страны, например, на Дальнем Востоке, Юге и Северном Кавказе, видно, какой импульс — и качественный, и количественный — получили гостиничный бизнес и туристическая инфраструктура в целом. И, разумеется, эффект от госпрограмм благоприятно сказывается и на смежных отраслях, связанных с теми, что получают поддержку.

— В текущих условиях бизнес сохраняет активность и нацелен на рост или преобладает стратегия выживания?

— Для бизнеса этап непростой, но признаков системного кризиса нет. Что касается действующих компаний, то необходимо признать определенное замедление активности бизнеса, обусловленное высокими процентными ставками на рынке заемного капитала. Я бы не использовал понятие «стратегия выживания» — это чрезмерно жесткий термин. Мы считаем, что пока ситуация находится под контролем.

— В прошлом году ЦБ фиксировал рост проблемных кредитов и обращений за реструктуризацией. Изменилась ли ситуация в лучшую сторону в этом году?

— Определенный спрос на реструктуризацию кредитов есть всегда, такая потребность возникает у бизнеса по различным причинам. На сегодняшний день критичного роста запросов со стороны среднего и малого бизнеса здесь мы не наблюдаем. При необходимости мы готовы предложить нашим клиентам как собственные программы реструктуризации, так и предусмотренные законодательством.

— Несмотря на макроэкономическую турбулентность, жилищное строительство сегодня остается развивающимся сектором. Есть ли в этом сегменте признаки перегрева или накопления рисков?

— Говорить обо всем сегменте в целом было бы не совсем верно. Отдельные застройщики действительно сталкиваются с трудностями. Однако в целом серьезных проблем в этой отрасли мы не видим. Признаков масштабного кризиса нет. Этому, к слову, способствует тот факт, что приобретение недвижимости для людей, по сути, остается одним из наиболее предпочтительных способов сохранения средств — наравне, скажем, с банковскими депозитами.

Кроме того, постепенно устаревает жилой фонд советского периода. Да, он все еще широко используется, но у новых поколений совершенно иные запросы к квартирам и к повседневному комфорту. Это запускает долгий процесс планомерного обновления жилищного фонда, рассчитанный на десятилетия.

Нельзя обойти вниманием и рост жилищного строительства в южных регионах, где людей привлекает теплый мягкий климат. С 2025 года география строительства у застройщиков из сегмента среднего и малого бизнеса заметно изменилась: на первые позиции наряду с традиционными лидерами — Москвой и Московской областью, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью — вышел Краснодарский край.

Кроме того, меняется и формат застройки. Мы принимаем участие в реализации программы комплексного развития территорий. Есть масштабные проекты, в частности, в Перми, Самаре, Краснодаре, Омске, Кировской и Пензенской областях. Речь идет не просто о кредитовании строительных компаний. Механизм КРТ позволяет за счет инвестора возводить вместе с жилыми кварталами социальные объекты, дороги, зоны отдыха и спортивные сооружения. Таким образом, государство стремится вовлекать в оборот неэффективно используемые или пустующие земли и одновременно создавать необходимую социальную инфраструктуру.

— Свою инфраструктуру развивает и ВТБ. Насколько сегодня востребованы офлайн-каналы и как в ближайшее время будет масштабироваться и обновляться сеть банка?

— Цифровизация заметно упростила многие процессы: сегодня большинство стандартных банковских операций как розничные, так и корпоративные клиенты проводят онлайн. Однако даже самые опытные пользователи удаленных сервисов время от времени нуждаются в живом общении, чтобы принять важное решение, подобрать оптимальный пакет услуг или получить профессиональную консультацию по актуальным продуктам банка. Именно поэтому офисные пространства ВТБ постоянно модернизируются: они становятся более удобными и продуманными с точки зрения эргономики. К концу 2028 года мы планируем обновить 91% филиальной сети. На сегодняшний день, в том числе в результате интеграции с Почта-банком, число точек обслуживания ВТБ достигло 4,5 тыс., а число городов присутствия выросло в 1,7 раза и составляет свыше 1,3 тыс.

— Какие форматы офисов будут наиболее популярны в ближайшие годы?

— Наша офисная сеть сегодня представлена различными форматами — в зависимости от потребностей клиентов и возможностей инфраструктуры. Например, мы уже несколько лет последовательно наращиваем сеть флагманских офисов. Это головные площадки — наиболее крупные точки в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Владивостоке, Ростове-на-Дону и других регионах России. Здесь любой розничный клиент или предприниматель может решить все финансовые вопросы. Каждый такой офис по праву можно назвать визитной карточкой банка в регионе. В 2026–2027 годах мы планируем обновить более 60 флагманских отделений.

Параллельно сеть дополняется офисами «легкого» формата — максимально функциональными, но при этом компактными. В данном случае мы ориентируемся на так называемые точки притяжения: в небольших населенных пунктах это обычно локации рядом с ключевыми госучреждениями или торговыми центрами.

Кроме того, расширение сети идет за счет открытия удаленных точек обслуживания, также предоставляющих полный спектр банковских услуг. В конце апреля такая точка открылась «под землей», на территории Московского метрополитена, на станции «Нижегородская». Это для нас новый проект, который органично вписывается в ритм большого города. Теперь наши клиенты могут получать финансовые услуги, не выходя из метро.

Особенно хочу отметить новую визуальную концепцию офисов Private banking, отражающую культурную идентичность регионов нашей большой страны. Мы обновляем подход к премиальному обслуживанию, где особенно высоки требования к качеству сервиса и самой среде предоставления услуг. В основе обновленного дизайна — концепция «культурных кодов», система символов и орнаментов, адаптированных под региональный контекст. Например, для северных территорий характерны сдержанная гамма и строгая геометрия, передающие устойчивость и сосредоточенность. Южные регионы предполагают более открытые пространства, создающие ощущение динамики и тепла. Урал и Западная Сибирь — это более «тяжелые» фактуры, ассоциирующиеся с индустриальной основой. Восточные регионы тяготеют к минимализму, подчеркивающему рациональность и гармонию.

До конца 2026 года офисы с собственной территориальной идентичностью появятся в Москве, Калининграде, Кемерово, Белгороде и Сургуте. В 2027 году запланировано еще 17 проектов, в 2028 году — четыре.

Полина Трифонова